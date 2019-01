Fedez, è uscito il nuovo disco "Paranoia Airlines"

Ieri in tutti i negozi è iniziata la vendita dell’album “Paranoia Airlines” di Fedez, lo stesso artista lo definisce “il frutto di un albero da me lungamente coltivato”. I contenuti e le scelte del rapper per questo album sono riassunte nel brano “Non ci pensi mai” pubblicato nel 2013. In questo album Fedez parla delle sue paranoie e della sua visione del mondo ed afferma “i sogni sono fatti per chi se li può permettere”. Con questo disco il rapper guarda al presente con un tono meno “arrabbiato” e con più sicurezza in sé stesso, creando un album in cui esprime i suoi desideri ed in cui racconta sé stesso senza andare sulla difensiva.

Inizialmente il disco “Paranoia Airlines” era composto da 12 brani ma, poco prima di chiudere il progetto Fedez ha deciso di aggiungere quattro brani che secondo lui non potevano mancare. Uno dei brani in questione è quello cantato con Annalisa, “Fuckthenoia“, nato durante un incontro casuale, in cui i due, lavorando dalle 9 di sera alle 3 del mattino, hanno dato vita ad un duetto molto suggestivo. Il rapper afferma di aver fatto molte sperimentazioni in questo album, nel tentativo di entrare in altri territori, al di fuori del suo noto genere pop.

Il giovane rapper dichiara che al termine del tour nei palazzetti non vuole proporre ulteriori date estive nè vuole pubblicare nuovi singoli per promuovere il disco. La promozione su cui ha deciso di puntare è motivare i fans ad acquistare il disco e ad incontrarlo in giro per l’Italia. Il ragazzo è coscente che i firmacopie sono momenti stressanti per tutti, fans compresi, e quindi ha deciso che verrà donato un capo delle capsule collection Diesel a chiunque acquistà l’album, fino ad esaurimento scorte. Questa promozione è nata grazie alla collaborazione di Chiara Ferragni e della Diesel.

Il rapper parla della sua nuova vita dicendo “per troppo tempo la paranoia mi ha impedito di vivere in modo sereno il presente, ma voglio smettere di pensare troppo al passato e al futuro e vivere il momento e godermelo. Oggi è la mia unica prerogativa, l’unica cosa che conta”.

La tracklist