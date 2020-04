Fedez e Cara: il significato del singolo "Le feste di Pablo"

Dopo un lungo periodo di assenza dal campo musicale, nel quale Fedez ha preferito dedicarsi completamente alla propria famiglia, il rapper è finalmente tornare a far riecheggiare la sua voce in rotazione radiofonica. In questi giorni di quarantena il marito di Chiara Ferragni aveva postato numerose stories sul proprio profilo Instagram facendo notare di aver ricominciato a registrare brani e a dedicarsi alla scrittura di essi.

Nelle scorse ore, sempre attraverso il social ormai più utilizzato del momento, ha diffuso un video dove ha spiegato come in questo periodo di assenza dal palcoscenico abbia voluto tornare alle origini. Tutto ciò lo ha portato ad incontrare Cara, giovane rapper emergente conosciuta a molti per il singolo pubblicato nel 2019 intitolato Mi serve.

Tra i due è nata subito una comprensione artistica forte e, proprio da Federico, è nata l’idea di scrivere una canzone assieme: in questo modo è nata la collaborazione per “Le feste di Pablo“, singolo uscito stanotte e che ha già scaturito un boom di visualizzazioni. I fans del rapper milanese era da un anno che aspettavano il suo ritorno e, con questo pezzo che riporta a galla il Fedez delle origini, il duo ha proprio fatto centro.

Il significato del brano è stato spiegato direttamente da Anna Cacopardo, vero nome di Cara: il singolo è una sorta di linea tra la realtà e l’immaginazione, tra tutto ciò che vorremmo che accadesse e che, se non accade, resta solamente dentro ai pensieri. Nel momento in cui immaginazione e realtà diventano la stessa cosa, in quel preciso momento di felicità, ecco che avvengono le feste di Pablo.

In realtà il brano Le feste di Pablo era stato pubblicato dalla giovane artista di Crema già a metà marzo ma, solamente ieri, è uscito il featuring con Fedez. Questa collaborazione ricorda sicuramente i numerosi duetti con cantanti donne che Federico ha eseguito durante la sua carriera come quello con Francesca Michielin, con Noemi, con Alessandra Amoroso e con Zara Larsson.