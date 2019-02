Febbraio 2019, la classifica musicale e i singoli in uscita

In cima alla classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito troviamo Ariana Grande, che conferma il primo posto con il singolo “7 rings“. Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente “Sweet but psycho” di Ava Max e “Dancing with a stranger” di Sam Smith e Normani.

Il produttore britannico Calvin Harris si deve accontentare di un quarto posto per il suo brano cantato insieme a Rag n’Bone Man dal titolo “Giant”. “Wow” di Post Malone va al quinto posto, seguito da “Nothing breaks like a heart” di Mark Ronson e Miley Cyrus. Al settimo posto troviamo “Don’t call me up” di Mabel, all’ottavo “Sunflower” di Post Malone e Swae Lee, mentre al nono e al decimo abbiamo “Middle child” di J Cole e “Someone you loved” di Lewis Capaldi.

La classifica degli album più venduti di Febbraio nel Regno Unito

Nella classifica degli album più venduti troviamo grandi nomi come Lady Gaga, Rudimental, Queen e Backstreet Boys. Ma vediamo nello specifico i titoli che si sono guadagnati la top ten.

Al primo posto “amo” di Bring me the horizon, al secondo posto troviamo la colonna sonora di “The Greatest Showman (Original Motion Picture Soundtrack)”. Al terzo posto si posiziona un altro pilastro della musica, ovvero “Bohemian Rhapsody (Soundtrack)” dei Queen. Il quarto posto è riservato a “Staying at Tamara’s” di George Ezra, per il quinto abbiamo “Toast to our differences” dei Rudimental.

Al sesto troviamo “A star is born”, colonna sonora dell’omonimo film interpretato da Lady Gaga. Al settimo posto troviamo “DNA” dei Backstreet Boys, mentre all’ottavo e al nono rispettivamente “Always in between” di Jess Glynne e “The Platiun Collection” dei Queen. Al decimo posto abbiamo invece “50 years don’t stop” di Fleetwood Mac.

La classifica musicale di Shazam per l’Italia

Per quanto riguarda la classifica musicale delle hit di Shazam in Italia troviamo:

1 – Sweet but psycho – Ava Max

2 – Giant – Calvin Harris & Rag’n’Bone Man

3 – Bad liar – Imagine Dragons

4 – È sempre bello – Coez

5 – Calma (Remix) – Pedro Capó & Farruko

6 – High hopes – Panic! At The Disco

7 – Nothing breaks like a heart – Mark Ronson Feat. Miley Cyrus

8 – I’m still here – Sia

9 – Recovery – LP

10 – Anche fragile – Elisa

I singoli in uscita a Febbraio

Per quanto riguarda i singoli in uscita a febbraio, con i relativi primi passaggi radiofonici abbiamo: Daddy Yankee insieme a Snow con “Calma”, Dario Dee e il suo “Il mio pesce corallo rosso”, Diego Conti con “Per l’ultima volta”, Fiorella Mannoia che presenta il suo “Il peso del coraggio”, Laila Al Habash con “Come quella volta”, Lilian More con “Antieroi”, S.O.S. Save our Souls con “Ancora vivere” e Tommy Vee, che canta insieme a Lunar, con “Teach me”.