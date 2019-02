"Fateme cantà", il significato del testo del nuovo singolo di Ultimo

Superato il colpo subito per il secondo posto ottenuto al Festival di Sanremo, Ultimo ha pubblicato un pezzo sicuramente adatto al suo umore di quei giorni post gara. Il brano “Fateme cantà” è interamente scritto in romano ed ha subito conquistato il primo posto della classifica di iTunes. Il cantante, nato e cresciuto nel quartiere romano di San Basilio, non usa giri di parole per dire quello che pensa e, con il testo di questa canzone, vuole arrivare dritto al cuore e alla testa di tutti coloro che l’hanno criticato in questo periodo.

“Fateme cantà” ha un significato molto semplice e cioè spiega le difficoltà di Filippo, questo il vero nome di Ultimo, nel vivere la sua vita di spettacolo e di “sporco successo“, come lui stesso lo definisce all’interno del brano. Nel brano chiede di essere libero, di sentirsi come quando stava con i suoi amici, quelli veri, e non quelli che cercano di farselo amico ora, dopo che ha avuto successo.

Insomma, questa parte del personaggio vip non sembra andare molto giù ad Ultimo. A quanto pare, oltre alla fidanzata, a cui ha dedicato il brano di Sanremo, dal titolo “I tuoi particolari”, sembra che il cantante abbia perso anche amici importanti pur di proseguire nella sua carriera e dichiara di sentirsi in colpa. “Fateme cantà” fa parte degli inediti che saranno presenti nel nuovo lavoro discografico che uscirà il 5 aprile, intitolato “Colpa delle favole“.

Ovviamente un pezzo di tale calibro non poteva che essere accompagnato da un videoclip importante, diretto da Emanuele Pisano, dove appare anche Antonello Venditti. Quest’ultimo, dopo aver sentito il brano, ha dichiarato: “Una canzone meravigliosa, vera, grande, romana e un po’ vendittiana… è questa la vera bomba”.

Ma Venditti non è l’unico a pensarla così; la clip del singolo ha già superato i 2 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è entrata in tutte le classifiche di Spotify, riscontrando molte approvazioni dai fans, che l’hanno condivisa ovunque usando gli hashtag dedicati #fatemecanta #colpadellefavole.