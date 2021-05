Sembrano placarsi le polemiche attorno alla vicenda che, suo malgrado, ha visto protagonista Damiano David, frontman dei Maneskin. La band italiana, come è noto, lo scorso weekend si è imposta all’Eurovision Song Contest, kermesse continentale a cui partecipano i cantanti più in voga del Vecchio Continente. Subito dopo la vittoria dei Maneskin, una testata giornalistica francese aveva ipotizzato che David avesse fatto uso di cocaina, per cui se ne chiedeva immediatamente la squalifica. Gli organizzatori hanno provveduto a verificare quanto accaduto.

Tra l’altro lo stesso Damiano, in conferenza stampa, ha smentito le accuse che gli sono state rivolte, affermando che il gesto ripreso dalla telecamera (si era abbassato sul tavolo) altro non era che un’espressione di stupore per quanto avvenuto. A causa della felicità per i 12 punti che erano stati assegnati alla band, infatti, il chitarrista dei Maneskin aveva fatto cadere un bicchiere, rompendolo. L’oggetto è stato effettivamente ritrovato dall’organizzazione.

Delphine Ernotte: “Francia non farà ricorso”

Sulla vicenda è intervenuta in queste ore Delphine Ernotte, capo di France Television, che nel Paese d’Oltralpe trasmette ogni anno l’Eurovision. Ernotte ha dichiarato che la Francia non farà ricorso nei confronti dei Maneskin, anche se lo stesso Damiano David ha deciso di sottoporsi spontaneamente ad un test antidroga.

“Qualunque sia il risultato del test, la Francia non ha intenzione di presentare un reclamo. Il risultato a favore dell’Italia è molto chiaro. E senza un ricorso della Francia, la classifica può rimanere senza cambiamenti in qualunque caso” – queste sono le parole di Delphine Ernotte. Gli organizzatori hanno comunque avviato un’indagine interna, verificando che effettivamente il bicchiere si era rotto.

David ha tacciato la polemica come “stupida”, mentre la Rai ha difeso a spada tratta i cantanti italiani. I francesi non vincono l’Eurovision da 40 anni, e la cantante Barbara Pravi quest’anno si è classificata seconda. L’artista transalpina avrebbe inoltre dichiarato di come la sua canzone non fosse adatta alla competizione.