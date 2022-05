Eurovision song contest al via dal 10 maggio

Ascolta questo articolo

A Torino al PalaOlimpico dal 10 maggio al 14 maggio ci sarà l’Eurovision Song Contest l’anno scorso stravinto dai Maneskin, a condurlo sarà Laura Pausini al fianco di Mika e Alessandro Cattelan, 40 paesi in gara, l’Italia sarà rappresentata dai vincitori di Sanremo, Mahmood e Blanco con Brividi, e Achille Lauro rappresenterà San Marino con la sua canzone Stripper.

L’Eurovision 2022 si svolge: martedì 10 e giovedì 12 maggio con le due semifinali Sabato 14 maggio con gran finale con la proclamazione del cantante e del paese vincitore. La Russia è la grande esclusa a seguito dell’invasione dell’Ucraina, grande favorita quest’anno, le canzoni non dovranno durare più di tre minuti perciò Brividi andrà in versione ridotta.

“Laccio“, al secolo Emanuele Cristofoli, coreografo della manifestazione ha spoilerato qualcosa sulla serata “sui maxischermi verrà proiettato lo spazio con i pianeti e il sistema solare proiettato in platea mentre 40 ballerini simboleggieranno il sole, Cattelan mostrerà gli stereotipi degli italiani alle squadre estere avversarie, e la finalissima avrà come protagonista Laura e le sue canzoni in cinque lingue diverse”.

Mika presenterà il suo ultimo singolo ed un mix dei suoi medley, l’ Eurovision sara’ visibile su Raiuno in prima serata, La diretta, inoltre, sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay. Ospiti saranno Diodato il 10 maggio, ed Il trio de Il Volo, Ospiti saranno anche Dardust, DJ Benny Benassi e la cantante Sophie and the giants, sempre nella prima semifinale del 10 maggio 2022.

Sul palco anche Gigliola Cinquetti. Nella finale del 14 maggio ospiti I Maneskin, con la loro ultima hit Supermodel, A partire dal 1997 è stato introdotto il televoto, così che il pubblico dei paesi ha l’opportunità di votare in massa per le canzoni preferite anche tramite SMS. I paesi non possono votare per le proprie canzoni. Preparatevi all’evento musicale dell’anno!