Eurovision, la performance di Marco Mengoni e il gesto della bandiera

Marco Mengoni, dopo aver emozionato il pubblico all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua “Due vite”, ha toccato le corde del cuore e dell’anima anche all’Eurovision Song Contest 2023. Una performance da brividi, sontuosa, spettacolare. Il cantante ha portato sul palco non solo la sua bravura, che è innegabile, ma si è spogliato dei panni dell’artista vestendo semplicemente quelli di Marco.

Tutti ad ascoltarlo, ammirarlo, apprezzarlo. Mengoni ha trasmesso sensibilità, purezza, eleganza, emozionando tutti i presenti e il pubblico a casa. Quella stessa sensibilità che gli è propria, tanto che a fine canzone si è inginocchiato, sfinito, avendo dato tutto sè stesso. Standing ovation d’obbligo, difatti tutta la platea si è alzata in piedi, lasciandosi andare ad un plauso forte e scrosciante a indirizzo di Marco.

Niente trash, per Mengoni, ma solo tanta tanta dolcezza, lasciando il segno. Il web è esploso complimentandosi con l’artista, apprezzando molto la sua esibizione. L’evento, si è tenuto in diretta dalla Liverpool Arena e, in Italia, è stato trasmesso su Rai 1 con i commenti di Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Il vincitore di Sanremo, nonostante l’immensa performance, si è classificato al quarto posto.

A trionfare è stata la Svezia, rappresentata dalla cantante Loreen. Mengoni per un pelo non è salito sul podio, ma si è portato a casa i 12 punti di San Marino, da sempre ostile al nostro Paese. E non solo, Marco si è portato a casa anche una serata e un’esibizione da 10 e lode, perfetta anche nelle piccole imperfezioni. Un artista ormai consacrato, che entra di diritto nella storia della musica italiana.

A inizio serata, durante la presentazione di tutti gli artisti in gara, Mengoni è entrato con in mano da un lato la bandiera dell’Italia e dall’altro quella LGBTQ+. Più volte, interrogato sul suo orientamento sessuale, Marco ha affermato di pensare in termini fluidi e senza categorie, proclamandosi molto vicino alla comunità.

L’artista di Ronciglione, anche se non ha vinto e non è salito sul podio, si è però aggiudicato il premio Marcel Bezençon Composer Award per la miglior composizione. Il riconoscimento viene assegnato da tutti i compositori in concorso e, a Eurovision Song Contest 2023, hanno deciso di conferirlo proprio a Mengoni.