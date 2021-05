Eurovision: Gli USA copiano l’idea e creano l’American Song Contest

A pochi giorni dall’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, arriva la notizia della versione statunitense della competizione. Ad annunciarlo è l’organizzazione stessa dell’Eurovision, che nel suo sito ufficiale presenta l’American Song Contest.

A partecipare saranno al momento soltanto gli Stati Uniti d’America, escludendo quindi dalla competizione ogni stato dell’America del Sud ed il settentrionale Canada. Lo spettacolo vedrà performance dal vivo di artisti che rappresenteranno i 50 Stati dell’unione, oltre a 5 canzoni extra per 5 territori USA ed una canzone per la capitale Washington, D.C., tutti in competizione per eleggere la miglior canzone originale.

“Un artista solista, un DJ o una band rappresenteranno ogni location, cantando una canzone originale che celebrerà i diversi stili e generi di tutta l’America“, viene promesso nel comunicato. Ci saranno tre stadi nel processo: i round di qualificazione, le semi finali e il gran finale, tutti eventi che verranno trasmessi in diretta televisiva dalla NBC negli USA.

Il vincitore sarà decretato tramite un misto di voto popolare e da una giuria di professionisti dell’industria musicale che presteranno la loro esperienza nei panni di giurati. La partecipazione sarà aperta a tutti i generi musicali, tra cui country, dance, electronic, pop, rap, R&B, rock e altri ancora, e il sito ufficiale dell’Eurovision invita gli aspiranti partecipanti a visitare nuovamente il sito per scoprire come poter sottoporre la propria candidatura ufficiale.

L’Eurovision Song Contest si tiene in Europa dal 1956. A partecipare sono i Paesi membri della European Broadcasting Union, una alleanza di organizzazioni mediatiche. La competizione è stata cancellata nel 2020 a causa della pandemia mondiale di Coronavirus, mentre l’edizione 2021 si svolgerà a breve a Rotterdam. “Siamo felici di aver trovato i partner perfetti per condividere questa competizione unica e la sua celebrazione passionale della musica e delle canzoni originali con le persone americane“, commenta Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision.