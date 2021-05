Eurovision 2021, Malgioglio elogia i Maneskin: "Spiazzeranno tutti"

L’anno scorso, a causa del Covid, Diodato, il vincitore di Sanremo 2020, non ha potuto partecipare all’Eurovision Song Contest, la trasmissione che si tiene ogni anno. Ma quest’anno, giunta alla 65esima edizione, si farà con i Maneskin che hanno vinto Sanremo e che sono pronti a dare battaglia per portare a casa il premio. Cristiano Malgioglio, conduttore della kermesse, insieme a Gabriele Corsi, ha parole d’elogio per la band.

All’Eurovision Song Contest sono in gara 26 canzoni che corrispondono alle nazioni partecipanti e quest’anno ha sede a Rotterdam dal momento che è il paese del vincitore, ovvero Duncan Laurence. In questi giorni, sono in corso le semifinali, ma l’Italia, insieme ad altre nazioni, quali Francia, Regno Unito, Spagna, Germania non partecipa, ma vedremo i Maneskin, i rappresentanti del nostro paese, soltanto nella finale di sabato 22 maggio trasmessa in diretta su Rai 1 alle 20.35.

I Maneskin giungono a questa kermesse in quanto vincitori del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”. Cristiano Malgioglio che commenterà lo spettacolo, insieme a Gabriele Corsi, a RadiocorriereTv, ha parlato proprio dei Maneskin con queste parole: “Tifo per i Maneskin naturalmente. Nessuno si aspetta dal nostro paese un gruppo così trasgressivo, particolare, rock. Noi siamo connotati per la grande melodia. Questa volta saranno spiazzati. Loro hanno un’immagine pazzesca e una buona canzone”.

L’Italia non è messa benissimo in questa competizione, perché su 44 partecipazioni, ha vinto soltanto due volte: la prima nel 1964 con Gigliola Cinquetti e la seconda nel 1990 con Toto Cutugno. Da quelle vittorie, l’Italia è giunta sette volte in top ten e soltanto tre volte ai piedi del podio.

Lo stesso Malgioglio si scaglia anche contro i detrattori che non capiscono nulla, ma è importante che ci siano, altrimenti tutto sarebbe molto dimesso e triste. Essere su quel palco è sicuramente segno di prestigio. Inoltre, apprezza molto i Maneskin in quanto sanno cosa significa fare la gavetta e li invita a dare il 100% e a spaccare.