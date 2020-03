"Eternantena": il significato del nuovo singolo di Mahmood

Mahmood torna in rotazione radiofonica e decide di farlo a sorpresa pubblicando un nuovo singolo che ha il sapore di un regalo. Il brano si chiama “Eternantena” ed è stato composto dal cantautore proprio in questi giorni di quarantena a causa della pandemia in atto in molti Paesi del mondo.

Il brano è stato reso pubblico tramite il canale YouTube del cantante: il videoclip riporta il testo della canzone e vede la sola presenza del busto del cantante con gli occhi chiusi, che alla fine del video scompare sotto una superficie liquida. Il significato della canzone è intuibile: lo stesso Mahmood ha dichiarato che in queste settimane è stato travolto da numerosi messaggi di sostegno da parte dei fans e, per contraccambiare l’appoggio, ha voluto pubblicare questo inedito social come fosse un regalo ed un invito a resistere fino alla fine della quarantena per poter tornare a sorridere.

La parola “eternantena” sembra una fusione tra le parole eterno e quarantena: quasi come se questa quarantena fosse qualcosa che agli occhi di Mahmood risultasse infinita, complicata da affrontare. Il brano, inoltre, ha un sound che riporta alla mente una certa difficoltà nel far continuare le frasi.

Molti dei versi sono infatti veloci nel testo ma con un suono frastornato attorno che toglie la fluidità che spesso contraddistingue il cantante vincitore di Sanremo nel 2019. Il nuovo singolo “Eternantena”, già dal primo ascolto, è infatti molto distante dagli ultimi lavori discografici di Mahmood, come “Rapide” e “Soldi”, brani che hanno riscontrato un grande successo durante quest’ultimo anno di carriera artistica.

Nel frattempo Alessandro Mahmoud, questo il vero nome dell’artista, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le date ufficiali del tour europeo: a causa del Coronavirus ha infatti dovuto slittare i concerti a partire da febbraio 2021; si esibirà a Losanna, Zurigo, Londra, Amsterdam, Anversa, Parigi, Madrid e Varsavia.