Eros Ramazzotti presenta il nuovo singolo con Luis Fonsi

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Non ho ancora avuto modo di ascoltare questa canzone di Ramazzotti e Luis Fonsi e non so cosa aspettarmi. Non amo molto i ritmi latini, ma le canzoni di Eros mi piacciono sempre molto e sono sicura che anche questa non mi deluderà. Vedremo come le loro voci si combinano insieme e quali emozioni susciteranno.