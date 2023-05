Eros Ramazzotti omaggia Tina Turner: "Perdiamo il meglio"

Sono passate poche ore dall’annuncio della scomparsa della leggenda della musica rock Tina Turner, ed iniziano a fioccare i tributi per la iconica cantante. Tra questi, si conta anche il cantante italiano Eros Ramazzotti, che molti anni fa aveva avuto l’onore di lavorare a stretto contatto con la star americana.

“Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna , un’icona mondiale“, ha scritto Eros sulla sua pagina Instagram ufficiale non appena ha appreso della notizia del doloroso addio alla star. Il post è accompagnato da un video del dietro le quinte del progetto al quale i due artisti collaborarono, con Tina che racconta che era una fan di Eros e curiosa su di lui, e dopo averlo visto in televisione ed aver contattato il suo agente, aveva espresso interesse a lavorare con lui.

“Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente“, conclude Ramazzotti nel suo messaggio. Nelle sue storie, ha inoltre pubblicato una foto che lo ritrae sul palco con la Turner ed il semplice messaggio “Ciao Tina”.

Tina ed Eros avevano lavorato insieme per una rivisitazione di “Cose della vita”, brano originariamente pubblicato dal cantante nel 1993 nell’album “Tutte storie”. Nel dicembre del 1997 viene pubblicata la nuova versione, chiamata “Can’t stop thinking of you (Non posso smettere di pensarti)“, cantata in duetto con la cantante statunitense per promuovere la raccolta “Eros”.

Come confermato dal suo agente Bernard Doherty, Tina Turner è scomparsa mercoledì 24 maggio dopo una lunga malattia nella sua casa vicino a Zurigo, in Svizzera. La cantante di “Simply the Best” aveva 83 anni, e per sei decadi è stata incoronata come la regina indiscussa del Rock americano.