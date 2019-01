Ermal Meta, concerto al Forum di Assago per festeggiare il suo compleanno

Ermal Meta ha recentemente annunciato sui social una data speciale per un concerto al Forum di Assago, allo scopo di festeggiare il suo compleanno, che cade il 20 aprile, e chiudere così un cerchio che è durato tre anni prima di intraprendere una pausa.

Il concerto, che ha dato ai fans tanta gioia ma ha lasciato anche un po’ di amaro in bocca, rappresenterà la chiusura dei tre anni di carriera da solista del cantautore, che vanta premi e risultati importanti, ma che ora sente il bisogno di staccare la spina e rifarsi gli occhi partendo per un viaggio intorno al mondo, parole usate dallo stesso Ermal durante un’intervista di qualche giorno fa.

Il live sarà quindi un vero e proprio incontro tra il cantante e i fans, i cosiddetti “lupi di Ermal“, in cui questi ultimi avranno la possibilità di festeggiare il trentottesimo compleanno dell’artista, che dichiara di voler festeggiare in grande con tutte le persone che in questi anni non l’hanno mai abbandonato, causando quindi una vera e propria lotta contro il tempo per trovare i biglietti per i posti migliori, i quali sono stati disponibili con un’iniziale prevendita esclusiva di Radio 105.

In seguito a questa notizia i fans sono impazziti sui social, elogiando il loro cantante preferito e sperando con tutto il cuore che il cantautore non si prenda una pausa troppo lunga da quella che sembra la realizzazione di un sogno collettivo. Ma niente paura, Ermal ha infatti dichiarato che farà una pausa per riprendersi e allo stesso tempo per lavorare a nuovi progetti e per scrivere nuove canzoni che di sicuro renderanno i numerosi fans orgogliosi del loro beniamino.

Dopo il grande successo di Sanremo, di un tour che lo ha portato in giro per tutta l’Italia, l’uscita del singolo “Un’altra volta da rischiare”, brano cantato con J-Ax, e uno spettacolare tour nei teatri con i Qnu Quarted in partenza tra qualche settimana, il cantautore concluderà questo lungo periodo positivo per la sua carriera con il botto.