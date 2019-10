Emma rende nota l’uscita dell’album "Fortuna": "Sono la ragazza più felice del mondo"

Sui social la cantante Emma Marrone ha avuto modo di fare un annuncio importante e ha rivelato che il prossimo 25 ottobre uscirà il suo album dal titolo “Fortuna”. Si tratta di una nuova opera musicale che può dare maggiore linfa alla carriera della cantante e c’è la possibilità di salvarla su Spotify.

La vincitrice di Sanremo ha avuto modo di pubblicare un video sulla sua pagina Instagram dove si trova a passeggiare per la città di Milano, indossando un cappellino grigio e un giubbino nero. La cantante ha pubblicato un post dove ha reso nota la tracklist riguardante i brani facenti parte dell’album Fortuna e contenente quattordici canzoni. Il filmato che annuncia il video del nuovo disco di Emma Marrone vede la cantante scendere da un taxi che, mentre cammina, vede affissa l’immagine riguardante la copertina del suo album. Nel corso del video l’artista ha visto delle frasi scritte che lei ha pronunciato: “Voglio continuare a saper accettare quello che la vita mi metterà davanti”.

La felicità di Emma Marrone

La Marrone ha continuato sottolineando la voglia di rimanere stupita di fronte ad ogni accadimento e si può notare il suo amore per la musica. Le parole della cantante dimostrano la sua voglia di non mollare mai e non c’è dubbio che sia una leonessa. Infine, il filmato si conclude con queste parole di Emma: “Sono la ragazza più felice del mondo”.

I fan sono rimasti felici per questa sorpresa della Marrone e si sono detti orgogliosi della cantante. Il titolo Fortuna caratterizza la vita stessa della cantante che, nonostante la giovane età, ha avuto la forza di superare momenti complicati della sua esistenza lanciando dei messaggi importanti.

Sulla sua pagina Facebook, Emma Marrone ha reso noto ai fan l’uscita dell’album Fortuna e ha ribadito che il 25 maggio ci sarà un concerto imperdibile per festeggiare i suoi dieci anni di carriera che coincidono con il giorno di compleanno della cantante. Questo è il post con il quale l’artista ha commentato la novità per la felicità del pubblico: “Vi aspetto tutti a Verona il 25 Maggio per un viaggio lungo 10 anni e una festa di compleanno da vivere insieme“.