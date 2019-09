Emma Marrone, problemi di salute: si ferma da lunedì

L’amatissima cantante Emma Marrone ha pubblicato un post sui social network dove ha deciso di comunicare personalmente ai propri fan di avere dei problemi di salute da dover risolvere: per questo ha deciso di interrompere i suoi impegni professionali da lunedì, rammaricandosi per tutti coloro che si sono già muniti di biglietti aerei e prenotazioni di alloggi per andare al concerto di Radio Italia a Malta.

La 35enne ha spiegato che non era il momento giusto, ma che in certi casi non lo sarebbe mai: ha tenuto a renderlo noto per evitare probabili allarmismi che si sarebbero potuti creare, promettendo di tornare più forte di prima. La grintosa Emma ha poi confidato che ci sono troppe cose belle da vivere insieme e che ora si impegnerà a chiudere i conti una volta per tutte questa storia per tornare dai suoi amati fans.

Vincitrice nel 2010 del talent show Amici di Maria de Filippi, ha firmato successivamente un contratto con la Universal Music, per poi trionfare nel 2012 al Festival di Sanremo con “Non è l’inferno”: con 2 dischi Multiplatinum, 14 Platinum e 2 Gold, ha venduto più di 1.200.000 singoli e dischi, facendosi amare dal grande pubblico per il suo talento e la sua grinta.

Nel 2013 e 2015 è anche stata direttore artistico del programma che anni prima aveva vinto, oltre a rappresentare con “La mia città” il nostro Paese a Copenaghen, all’Eurovision Song Contest del 2014.

Sostenitrice di diverse iniziative di beneficenza, ha rivelato che nel 2009 le era stato diagnosticato un cancro uterino, rimosso a Roma dopo 7 ore di intervento chirurgico: per questo si è offerta come testimonianza per l’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e per la fondazione Onlus ANT, fondata a Bologna nel 1978 dall’oncologo Franco Pannuti, che offre assistenza sanitaria a domicilio.