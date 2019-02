Emma Marrone lancia il nuovo singolo "Love is madness"

Ospite di Fabio Fazio su Rai1, nella trasmissione televisiva “Che Tempo che fà“, andata in onda domenica 3 febbraio 2019, Emma Marrone ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, il cui titolo è “Love is madness“. Un brano al quale, senza dubbio, la cantante tiene in modo particolare, anche perchè ha avuto il “grande onore” di collaborare con i 30 Seconds To Mars.

Il singolo uscirà il prossimo 24 febbraio e lei stessa lo definisce “una bomba atomica“. Sui social scrive di essere orgogliosa di questa collaborazione e la considera il risultato di un duro lavoro e di tanta caparbietà: “non mollare mai e crederci sempre“, scrive la cantante salentina su Instagram.

Al diffondersi della notizia i fans, come prevedibile, hanno invaso la bacheca della cantante, ricoprendola di complimenti e di “non vediamo l’ora di ascoltare ‘Love is madness’“. Molti anche i complimenti da parte dei colleghi, la stessa Alessandra Amoroso si congratula con la conterranea.

Ma il complimento che colpisce di più l’artista leccese è, senza dubbio, quello di Laura Pausini, forse perchè non se lo aspettava: “Grande! Te lo meriti…” – scrive la Pausini – “e questo è solo uno dei tanti momenti belli che con la tua personalità e tenacia conoscerai. Brava!“. Una sorta di benedizione, quella di Laura, che la Marrone apprezza ritenendo le parole della Pausini “molto belle” e definendola “immensa“.

Emma è una cantante molto conosciuta e stimata e, nonostante il successo, è sempre rimasta umile e con i piedi per terra, una caratteristica che la rende unica. Un’artista che, sino ad oggi, non ha mai sbagliato un pezzo. Non ci resta che attendere il prossimo 24 febbraio per ascoltare il nuovo singolo e verificare che, come suo solito, la cantante salentina non deluda i suoi fans e le attese di chi ama la musica in generale.