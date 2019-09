Emma Marrone, il messaggio speciale di Vasco Rossi e la sua risposta

Emma Marrone ha annunciato, nei giorni scorsi, di dover risolvere alcuni problemi legati al suo stato di salute e per questo motivo era intenzionata a prendersi una pausa lavorativa. per fortuna, con un altro messaggio via Instagram, ha rassicurato tutti i suoi fan che il problema era stato risolto e sarebbe tornata la Emma di sempre.

Grande gioia ed entusiasmo per questa notizia che ha risollevato l’umore dei suoi ammiratori, preoccupati per l’allontanamento dalle scene della loro beniamina. A dimostrare tutto il suo entusiasmo per questa bella novità, arriva anche Vasco Rossi che ultimamente ha scritto per lei il testo della canzone: “Io sono bella“.

Emma Marrone, il messaggio di Vasco Rossi e la sua risposta

E proprio questa canzone è la protagonista del messaggio del rocker emiliano. Sul suo profilo ufficiale Instagram compare una bella foto con una Emma sorridente, accompagnata dalla dedica: “Io sono bella sono bella sono bella sì… Io sono bella sempre …. vai Emma!!”.

Non tarda ad arrivare la risposta della Marrone: “Vasco del mio cuore“, semplicemente. Quattro parole che esprimono quanta gratitudine Emma provi nei confronti di Vasco e quanto piacere le abbia fatto ricevere quel messaggio proprio da lui. Anche se numerosi sono state le dimostrazioni di affetto che la Marrone ha ricevuto non appena si è sparsa la notizia del suo problema.

Molti voti noti, sia del panorama musicale che della televisione in generale, hanno voluto starle vicini, anche solo con il pensiero. Purtroppo, tra questi, si è insinuato anche qualche male intenzionato – comunemente chiamato hater – che ha rivolto alla cantante offese e frasi impietose.

E’ il caso di dire che per Emma è finito un incubo e presto potrà tornare sul palco che tanto adora, per avere un contatto con i suoi fan e iniziare di nuovo, riappropriandosi della propria vita.