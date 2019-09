Emma Marrone, dopo l’annuncio della malattia chiede un importante favore a Tiziano Ferro

Alla fine della scorsa settimana ha fatto molto discutere la notizia inerente lo stop musicale annunciato dalla celebre cantante Emma Marrone. Com’era prevedibile e comprensibile, i suoi 4 milioni di followers sono rimasti decisamente scossi e amareggiati dall’improvvisa quanto angosciante ricomparsa della malattia che, come un fulmine a ciel sereno, è tornato ad insidiare la 34enne leccese.

Emma Marrone ha cercato di tranquillizzare i propri fan, rivolgendosi loro con un atteggiamento prettamente speranzoso e ottimistico. Dopo di ciò, il silenzio assordante sui social: in seguito al suo post del 20 settembre, la vulcanica Emma ha scelto di non proferire più parola, sia motivi di privacy che per non creare ulteriori e inutili allarmismi.

Ma poiché la musica è il suo chiodo fisso e il nuovo album di Tiziano Ferro “Accetto Miracoli” si preannuncia spettacolare, pieno di brani emozionanti e un tour elettrizzante, Emma Marrone non ha saputo trattenere l’euforia e ha scritto un messaggio al suo caro collega. Sebbene sapesse a priori che il suo commento avrebbe catturato l’attenzione degli internauti, Emma ha voluto ugualmente chiedere un favore particolare a Tiziano.

Sotto uno dei recenti post di Instagram di Tiziano Ferro, relativo alle date dell’imminente “TZN 2020 TOUR“, Emma Marrone ha esordito così: “Preparami un pass per tutte le tue date, grazie!”, con l’aggiunta di tutta una serie di emoticon sorridenti. La replica del 39enne di Latina non è tardata ad arrivare: “È già pronto!” .

Dalla lettura del loro dialogo pubblico, si evince chiaramente che Emma Marrone non ha alcuna intenzione di lasciarsi abbattere dal ritorno della malattia e intende seguire il suo stimato collega per tutte le 13 tappe del suo tour discografico, mostrandosi sicura di sé e serena. Dal suo canto, Tiziano Ferro ha dimostrato grande disponibilità, rispondendo con rapidità alla richiesta dell’amica ed esaudendo il suo desiderio.