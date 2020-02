Emma Marrone aprirà il concerto di Vasco a Imola

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Si può intuire l'emozione di Emma Marrone, che ha sempre visto Vasco Rossi come un idolo; negli anni è nata una grande amicizia e stima reciproca con il rocker di Zocca. Non c'è dubbio che si tratta del risultato più grande per un' artista come Emma, ma per una cantante come lei non ci sono sogni impossibili da poter esaudire.