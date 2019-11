Emma ed Elodie fanno pace

Emma Marrone e Elodie Di Patrizi sono due cantanti molto amate, apprezzate e ammirate. La prima vanta indubbiamente una carriera più esaltante, con un pubblico che la segue da più tempo, la seconda invece è da qualche anno che si è affacciata nel panorama canoro, ed entrambe hanno condiviso l’esperienza di “Amici“, seppur in due edizioni differenti.

Emma ha partecipato e vinto la nona edizione del talent show, Elodie invece ha partecipato ed è arrivata in finale alla quindicesima edizione. Dopo il talent entrambe hanno avuto successo, hanno fatto parte di due edizioni differenti del “Festival di Sanremo” e soprattutto sono apparse molto unite, legate da una profonda amicizia.

Amicizia che però ha subito una brusca frenata qualche anno fa, difatti per circa due anni le ragazze si sono allontanate e il motivo alla base era legato a questioni professionali. Emma e Elodie all’epoca condividevano la stessa casa discografica e lo stesso manager, ma ad un certo punto la Di Patrizi decise di allontanarsi e trovarsi una nuova etichetta che producesse i suoi cd.

La scelta impulsiva di Elodie portò con sè degli strascichi e inevitabilmente la rottura con Emma. Negli ultimi due anni ognuna ha condotto la propria vita, la propria carriera e solo di recente sono nuovamente apparse insieme. E’ stata Elodie che si è riavvicinata ad Emma, soprattutto dopo il delicato intervento chirurgico che la Marrone ha dovuto subire, a causa della ricomparsa del cancro.

E allora la Di patrizi ha deciso di mettere da parte tutti i dissapori e tornare sui suoi passi. Durante un’ospitata a “Domenica In“, aveva dichiarato la sua stima per Emma e il suo in bocca al lupo per la guarigione, dopodichè le aveva scritto un messaggio chiedendole di riallacciare i rapporti e adesso sono apparse insieme in un video pubblicato su Instagram.

Nel video le due appaiono felici, serene, e al termine si stringono in un forte abbraccio, come a voler spazzare via tutti i rancori e i dissapori del passato. Il periodo che hanno vissuto separate è servito ad entrambe per comprendere quanto in realtà la loro amicizia fosse vera e sincera, e non resta che fare tanti auguri a queste due amiche che finalmente si sono ritrovate.