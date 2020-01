Eminem annuncia il suo nuovo album

La notte del 17 gennaio 2020, attraverso un tweet, Eminem annuncia l’uscita del suo nuovo album, il numero 11, dal titolo “Music to be murdered by” (tradotto: Musica dalla quale farsi ammazzare). Dopo il precedente lavoro del 2018, “Kamikaze“, i fan erano in attesa del nuovo disco. Un disco che arriva a sorpresa e contiene 20 tracce e dei featuring di spessore con artisti internazionali, tra cui Ed Sheeran, con il quale aveva già inciso la canzone “River” nel 2017, Young M.A., Black Thought, Q-Tip, Royce Da 5’9″, Anderson .Paak, Young M.A. e Juice WRLD, il cantante ventunenne scomparso pochi mesi fa.

Un album che si ispira ad Alfred Hitchcok, come Eminem stesso ha dichiarato. Hitchock, conosciuto come il maestro della suspence, nel 1958 incise il suo primo ed unico album proprio con il titolo “Music to be murdered by” .Un chiaro riferimento e richiamo a situazioni oscure e sicuramente poco piacevoli.

Il singolo con il quale lancia questo nuovo lavoro discografico è “Darkenss“, un’esplicita denuncia all’utilizzo delle armi in America. Il video del brano, dopo soli quattro giorni dalla pubblicazione, ha ottenuto più di 16 milioni di visualizzazioni. Un video che va guardato fino in fondo, per capire il messaggio che Eminem vuole lancire. Le immagini del videoclip ricostruiscono la vicenda accaduta nel 2017 a Las Vegas, quando un uomo aprì il fuoco sulla folla presente ad un concerto ed uccise ben 58 persone, per poi suicidarsi.

Sul finale del video Eminem viene ripreso di spalle mentre vede scorrere davanti a sè, su decine di televisori, immagini strazianti riguardanti le sparatorie avvenute nell’ultimo anno in America. Le parole che appaiono sullo schermo sono molto chiare: “When will this end? When enough people care“, che tradotto significa: “Quando finirà tutto questo? Quando ci sarà abbastanza gente a cui importa”. Ed invita tutti a registrarsi online per poter votare al fine di cambiare le leggi americane sulle armi.

Eminem è ad oggi vincitore di 14 Grammy Awards, di un Premio Oscar per la musica nel 2003 (con il brano “Lose Yourself”, colonna sonora del film “8 Miles”), ha ricevuto il premio Global Icon diventando il quarto artista nel mondo ad averlo ottenuto, dopo i Queen, Bon Jovi e Withney Houston. È stato nominato da Rolling Stone USA tra i 100 migliori artisti di sempre e durante il suo tour mondiale del 2018 ha fatto tappa anche in Italia, davanti ad una folla di oltre 80mila persone. Il rapper di Detroit ha davvero conquistato tutto il mondo.