Elton John stoppa il concerto in Nuova Zelanda: è senza voce

“Scusate, non sto bene, sono veramente dispiaciuto” con queste poche parole Elton John, quasi in lacrime, ha chiuso il concerto all’Auckland’s Mount Smart Stadiumin, in Nuova Zelanda. La sua voce, al 16esimo brano dei 25 previsti, è calata e non è più riuscito a proseguire.

“Candle in the wind“, un brano struggente che resterà come ricordo del concerto, poi il silenzio, di “Daniel” nemmeno l’attacco. Ed ecco il motivo: Elton John soffre di una polmonite atipica, tra tutte la forma di polmonite meno grave.

La Bbc scrive che Elton John a metà esibizione, al Mount Smart Stadium di Auckland, rimasto senza voce e chiaramente turbato, avrebbe chiesto scusa a tutti per non riuscire più a cantare a causa di una polmonite. Il pubblico non ha potuto che comprendere e con “una vera e propria ovazione – scrive adnkronos.com – ha accompagnato il cantante 72enne fino a quando ha lasciato il palco aiutato dagli assistenti”.

Elton ha ringraziato tutti i partecipanti al concerto attraverso i social. Poi ha riferito che proprio nella giornata del concerto gli era stata diagnosticata la polmonite, ma si sentiva “determinato a offrire il miglior spettacolo umanamente possibile” lo ha fatto con il cuore fino a quando la sua voce si è zittita. Deluso, turbato e dispiaciuto l’artista 72enne ha scritto: “Ho dato tutto quello che avevo. Grazie mille per il vostro straordinario supporto e tutto l’amore che mi avete mostrato durante la performance di stasera. Sono eternamente grato“.

La polmonite diagnosticata ad Elton John è nella forma atipica, si tratta cioè di un’infezione che di solito è causata da batteri o da virus. Tra tutti i tipi di polmonite è la meno grave e spesso per guarire non c’è bisogno di cure mediche specifiche. I sintomi sono simili “a quelli di un brutto raffreddore, che spesso include tosse, dolore toracico, mal di gola e mal di testa” scrive adnkronos.com.