Elodie si prepara ad un 2023 da protagonista

Elodie si appresta a vivere un nuovo anno da protagonista della scena discografica italiana. Dopo i tanti successi raggiunti con i vari singoli pubblicati nel corso del 2022: “Bagno a mezzanotte”, “Tribale” e la più recente “Ok respira”, Elodie parteciperà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano “Due”. Si tratta della sua terza partecipazione in gara dopo la prima nel 2017 (un anno dopo la vittoria ad Amici) con il brano “Tutta colpa mia” (all’epoca prodotto da Emma Marrone) e la seconda nel 2020 con “Andromeda” (brano, scritto da Mahmood, che ha dato il via alla seconda fase artistica della cantante).

Elodie ha annunciato una serie di progetti che la riguardano che vedranno la luce nel corso del prossimo anno. Il primo, strettamente legato alla partecipazione al Festival di Sanremo, è la pubblicazione del suo quarto album che verrà rilasciato sul mercato proprio durante la settimana del Festival, esattamente il 10 febbraio. Il titolo dell’album è “Ok Respira” ed è già disponibile in pre-order in tutti i negozi di dischi fisici e negli store on line.

Un altro passo importante per la carriera dell’artista riguarda la sezione concerti. Elodie ha infatti ufficialmente annunciato anche il suo primo live nella prestigiosa cornice del Mediolanum Forum di Assago. La data scelta è venerdì 12 maggio 2023. Lo show è presentato da Vivo Concerti, i biglietti sono già disponibili in prevedendita.

Inoltre sarà protagonista anche sul fronte televisivo. Dopo l’esperienza da protagonista al cinema nel film “Ti Mangio Il Cuore” di Pippo Mezzapesa nei panni di Marilena Camporeale, sarà protagonista della sua prima docu-serie. Relativamente a questo progetto non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Tanta la carne al fuoco che riguarda Elodie che certamente si confermerà anche in questo prossimo 2023 una delle protagoniste della musica italiana al femminile.