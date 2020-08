Elodie, i successi estivi e la storia con Marracash: "Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi"

Elodie sta ottenendo un successo dopo l’altro, passando dal singolo “Guaranà” alla collaborazione con Takagi e Ketra. È una delle protagoniste di questa stagione musicale, come dimostrato dal successo riscosso a livello radiofonico. L’artista che ha da poco compiuto trent’anni è stata intervistata dal “Messaggero”.

In questa occasione ha avuto modo di fare un bilancio della sua carriera e della vita privata. L’ex concorrente di “Amici” ha posto l’accento su questo momento magico, considerando come “decisiva” la tappa del Festival Di Sanremo, in cui si è presentata con il brano dal titolo “Andromeda”.

Le parole della cantante sulla relazione con Marracash e l’importanza del Festival di Sanremo

Sul palco dell’Ariston si è distinta anche per aver dato vita a uno stile unico, che l’ha contraddistinta dalle precedenti partecipazioni. Nel corso della chiacchierata la cantante romana ha voluto fare delle precisazioni in relazione ai suoi inizi e alla trasmissione di Maria De Filippi.

Queste sono state le dichiarazioni al riguardo: “Quella di Amici non era la vera Elodie, cresciuta ascoltando il rap e scappata di casa a 18 anni mantenendosi come cubista”. La Di Patrizi ha avuto la possibilità di fare delle rivelazioni riguardo alla vita privata, con riferimento al rapporto con Marracash, al quale è sentimentalmente legata.

La cantante ha sottolineato la necessità di avere un’indipendenza e il bisogno degli spazi in un rapporto di coppia. Inoltre ha fatto intendere di non pensare alla possibilità di diventare madre: “Non ho uno spirito materno”. Elodie è legata da quasi un anno al rapper Marracash, con il quale nella scorsa stagione ha ottenuto un successo rilevante con il brano “Margarita”. Riguardo al compagno, ha spiegato che sono molto simili e ha svelato un retroscena: “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi e lui è come me”.