Elisa e Tommaso Paradiso: il significato del singolo "Andrà tutto bene", scritto in diretta Instagram

In questi giorni di quarantena sono numerosi i cantanti che si stanno dilettando in dirette Instagram per poter intrattenere i propri fan. La stessa cosa è stata fatta anche da Elisa e Tommaso Paradiso che, per l’occasione, hanno deciso di fare una diretta insieme per poter dare vita alla creazione di un nuovo pezzo scritto a quattro mani. In realtà il brano poi è stato scritto in collaborazione con tutti i followers che seguivano la diretta e che hanno dato suggerimenti per i versi della canzone.

Il brano si intitola “Andrà tutto bene” e ha un significato importante per il momento difficile che tutti stanno affrontando a causa del Coronavirus. Il brano parla della situazione di quarantena e della mancanza di libertà, ma ha anche un lato positivo perché parla anche del momento in cui si tornerà a poter uscire nuovamente.

Per il titolo i due artisti hanno preso ispirazione dallo slogan “Andrà tutto bene” che si vede sventolare su molti terrazzi delle case degli italiani, e ne hanno scritto un pezzo che parla di due persone che si trovano a distanza e che aspettano di potersi rivedere. Parlano anche della paura di stare da soli, della voglia di tornare a baciarsi alla fermata, di andare ad un concerto e di tornare alla normalità.

“Andrà tutto bene” potrà quindi diventare un inno contro il coronavirus e contro questa pandemia che ha messo in ginocchio l’Italia e molti altri paesi del mondo, soprattutto in quanto è stata scritta in diretta con l’aiuto dei fans e con l’inserimento di voci in sottofondo di bambini che dicono che andrà tutto bene.

Tommaso Paradiso ed Elisa hanno dichiarato che, una volta pubblicata la canzone, tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore al sostegno dell’emergenza sanitaria contro il coronavirus. Non resta che aspettare la pubblicazione del brano sulle piattaforme digitali che molto probabilmente avverrà assieme ad altre canzoni scritte da Tommaso Paradiso in diretta assieme ad altri cantanti.