Elisa annuncia la data zero del tour e lancia un nuovo singolo

Dopo i concerti nei principali teatri di Italia, il “Diari Aperti Tour” di Elisa, prosegue questa volta nei palazzetti dello sport di nove città italiane a cominciare dalla data zero, il prossimo 19 novembre, in programma al PalaInvent di Jesolo.

L’annuncio della data, che servirà come prova generale prima dell’avvio ufficiale del tour, in programma il 25 novembre al Pala Alpitour di Torino, è arrivato proprio nei giorni antecedenti la diffusione in radio del singolo Tua Per Sempre, tratto sempre dall’album Diari Aperti.

Un brano, scritto da Davide Petrella, che la stessa artista ha definito “una storia speciale e commovente”, ispirato da una lettera che la moglie di un soldato scrisse al marito negli anni quaranta, in piena guerra mondiale. Per Elisa, Tua Per Sempre è “un’altra pagina di quei diari aperti che non sono solo miei, ma sono i sentimenti e le emozioni di tante vite, vissute anche in tempi diversi, ma con gli stessi valori”.

Dopo il successo della prima parte del tour a suon di sold out, Elisa lascerà l’intimità dei teatri per spostarsi nei palasport delle principali città italiane. La cantante friulana come al solito proporrà i suoi pezzi spaziando dall’italiano all’inglese, facendo ballare ma anche emozionare i suoi fan. Non mancheranno gli ultimi singoli di successo: Se piovesse il tuo nome (Doppio Disco di Platino), Anche Fragile (Disco di Platino) e Vivere tutte le vite (Disco d’Oro).

I biglietti per il tour sono già in vendita su ticketone e per alcune date, sono soggetti alla nuova normativa che prevede la vendita di tagliandi di ingresso nominativi. Il giorno dell’evento sarà necessario mostrare, oltre al biglietto, anche un documento d’identità.

Ecco di seguito le date del tour di Elisa: