Elisa annulla i concerti a Pistoia e Bologna, il triste motivo

È arrivata all’ultimo la notizia della cancellazione di due concerti della cantante Elisa, previsti per Domenica 10 luglio a Pistoia e martedì 12 luglio a Bologna. Ad annunciarlo gli organizzatori degli spettacoli, che hanno fatto sapere che le due date previste nelle prossime ore non si svolgeranno come previsto.

La motivazione data dagli organizzatori del concerto è che l’artista è risultata positiva al Covid-19. Una forma lieve, rassicurano nel comunicato, quindi niente di preoccupante per Elisa, ma abbastanza da dover annullare i due concerti previsti. La cantante era attesa come artista di punta per il festival Pistoia Blues 2022 per la rassegna Storytellers, ed era tutto pronto per il suo concerto, previsto per stasera alle 21:00.

A Bologna invece il concerto avrebbe dovuto svolgersi martedì alle ore 20.30 presso il Parco Caserme Rosse. Gli organizzatori dello show confermano ai fan preoccupati che i biglietti acquistati rimarranno validi, e che le date saranno recuperate il prima possibile, quando l’artista sarà nuovamente pronta a calcare il palco. Il recupero delle date verrà comunicato a breve.

Per il momento nessun commento ufficiale da parte di Elisa Toffoli, il cui ultimo post su Instagram risale circa a un giorno fa. La cantante, ancora inconsapevole di essere contagiata, aveva postato un video con diversi spezzoni dei suoi live, scrivendo nella caption: “Siamo in tour, ci vediamo in giro… Finalmente vi vengo a trovare, regione per regione. Prossime tappe Pistoia e Bologna!“

La cantante friulana è impegnata nel tour “Back to the future/Ritorno al futuro”, per il quale ha voluto un modello “green” di concerto che è stato scelto dall’Onu come testimonial e modello in termini di sostenibilità ambientale. Un tour diviso in 20 regioni, con oltre 30 concerti in location dal valore paesaggistico e storico, in un progetto live innovativo, progettato pensando al bene del pianeta.