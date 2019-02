Effetto Sanremo sulle classifiche Fimi

Ecco finalmente i primi risultati di vendita ufficiali relativamente agli album ed ai brani in gara al Festival di Sanremo. Vediamo come sono andate le cose in questa settimana. Al primo posto troviamo Irama, con il suo “Giovani per sempre“, riedizione del suo ultimo album contenente anche il brano in gara al Festival di Sanremo; sesto posto per il vincitore Mahmood ed il suo “Gioventù bruciata“, che si suppone guadagnerà molto con l’uscita del cd fisico la prossima settimana.

Al numero 12 i Negrita con la loro nuova raccolta “I ragazzi stanno bene (1994 – 2019)“, seguiti alla 15 da The Zen Circus, anche loro con una raccolta, dal titolo “Vivi si muore 1999 -2019“; alla 16 vi sono gli Ex-Otago con “Corochinato“, alla 17 Patty Pravo con “Red”, mentre alla 18 Simone Cristicchi, anche lui con una raccolta, “Abbi cura di me“.

Alla 19 troviamo Loredana Bertè con il suo “Libertè Sanremo Edition“ ed alla 20 Briga, anche lui con una raccolta, dal titolo “Il rumore dei sogni Collection“. Più in basso Arisa, alla 25, con “Una nuova Rosalba in città“, alla 27 Shade con “Truman“ ed Anna Tatangelo alla 30 con “La fortuna sia con me“.

Solo alla 75esima posizione la riedizione dell’ultimo album dei BoomDaBash “Barracuda – Predator edition“. Ultimo occupa la posizione 5 ed 11 con i suoi primi album, in attesa del nuovo in uscita ad aprile. Torna in classifica anche l’ultimo album di Achille Lauro, alla posizione 89.

Vanno meglio le cose per quanto riguarda la classifica dei singoli, all’interno della quale i primi sette posti sono occupati da brani sanremese; troviamo nell’ordine: Mamhood, Ultimo, Irama, Achille Lauro, Federica Carta e Shade, Loredana Bertè ed i BoomDaBash. Tra i vinili sanremesi la posizione più alta è occupata dal best dei The Zen Circus alla posizione numero 2, seguiti alla terza da Patty Pravo ed alla quarta dagli Ex-Otago.

Ci si aspettava sicuramente di più, soprattutto per quanto riguarda gli album. Va detto che molti album importanti usciranno nelle prossime settimane, tra cui quelli di Mahmood, Il Volo ed Ultimo, ovvero il terzetto posizionatosi sul podio sanremese. Aspettiamo dunque le prossime settimane per ulteriori sviluppi.