Ed Sheeran si prende una pausa: "Mi fermo per 18 mesi"

Ed Sheeran, cantante inglese, che questa estate ha tenuto dei concerti in Italia, tra cui Milano, Roma e Firenze, ha lasciato basiti e amareggiati i suoi fan in quanto ha deciso di prendersi una pausa dalla musica e fermarsi per circa 18 mesi dopo le fatiche del suo Divide tour che lo ha portato in tutto il mondo. L’annuncio è stato dato dallo stesso artista nel corso dell’ultima data del concerto.

Un tour sfiancante di grandi emozioni e gioia che lo ha portato in giro per il mondo, ma ora ha deciso di prendersi una pausa, come ha annunciato durante la tappa a Chantry Park a Ipswich. In base a quanto riferisce il Mirror, l’artista avrebbe deciso di prendere questa decisione per stare più accanto alla moglie Cherry Seaborn che ha sposato nel 2018.

Lo stesso artista ha parlato con il cuore in mano affermando le seguenti parole sul bisogno di tornare a casa: “Sono stato impegnato nel ‘Divide’ tour per più di due anni e questo è l’ultimo giorno. (…) Questo sarà il mio ultimo concerto probabilmente per 18 mesi. Mi è stato detto che ho suonato e cantato per 9 milioni di persone in giro per il mondo. È il più grande tour che sia stato mai fatto”.

Su Instagram, l’artista ha pubblicato i numeri di questo grande successo del Divide tour che è stato lunghissimo e lo ha sfiancato. I numeri che l’artista ha racchiuso fanno impressione: 9 milioni coloro che lo hanno seguito; 893 i giorni del tour; 46 nazioni visitate e ben 175 città; 260 concerti viaggiando per 193265 miglia. Un tour e numeri impressionanti che hanno anche visto 2 braccia rotte, tre matrimoni e 4 bebé.

Si tratta di un lungo percorso che Ed Sheeran ha cominciato nel 2015 con le prime canzoni dell’album che ha poi registrato l’anno successivo. Ora è tutto finito, dopo anni di fatica, sogni, speranze, successo. L’artista ringrazia chi ha lavorato all’album, ai concerti, ma soprattutto i fan che sono giunti ad applaudirlo e seguirlo. Un ringraziamento ai membri della band che gli sono stati accanto, hanno lavorato con lui permettendogli di realizzare i suoi sogni.