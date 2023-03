Ed Sheeran annuncia un nuovo album e rivela: "Mia moglie ha avuto un tumore durante la gravidanza"

Ascolta questo articolo

Ed Sheeran ha annunciato che presto uscirà un nuovo album, spiegando come un avvenimento della sua vita personale abbia influenzato i brani registrati per il nuovo disco. Rivelando che il suo nuovo lavoro si intitolerà “-“, pronunciato Substract, l’artista ha dimostrato di voler continuare la sua tradizione di dare titoli matematici ai suoi album, dopo “+” (Plus) del 2011, “x” (Multiply) del 2014, “÷” (Divide) del 2017 e “=” (Equals) del 2021.

Con “Substract”, l’artista coprirà un periodo difficile che lo ha spronato a riflettere musicalmente sui suoi “pensieri più profondi e oscuri“, come annunciato da lui stesso in un comunicato stampa. “Ho lavorato su Subtract per un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere”.

Lo scorso anno, alcuni avvenimento decisivi hanno influenzato la registrazione del disco, spiega Sheeran. “All’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato il mio vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l’arte“. Il principale catalizzatore è stata la malattia della moglie Cherry Seaborn.

“Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza possibilità di cure fino a dopo il parto“, ha spiegato l’artista, che a maggio dello scorso anno ha avuto dalla compagna la loro seconda figlia. Ed e Cherry erano compagni di classe ed hanno iniziato a frequentarsi nel 2015. Nel 2018 il fidanzamento ufficiale, con le nozze nel 2019. Ad inizi settembre del 2020 , Sheeran ha annunciato su Instagram che Cherry aveva dato alla la loro prima figlia pochi giorni prima.

“Scrivere canzoni è la mia terapia. Mi aiuta a dare un senso ai miei sentimenti. Ho scritto senza pensare a quali sarebbero state le canzoni, ho semplicemente scritto tutto ciò che è uscito fuori”, spiega Ed. “In poco più di una settimana, ho sostituito il valore di un decennio di lavoro con il mio i pensieri più profondi e oscuri“.