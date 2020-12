Ecco quali sono le canzoni più brutte del 2020

Siamo giunti al termine del 2020, ed è arrivato il momento di fare resoconti e di tirare alcune somme, magari partendo dal mondo della musica. Il magazine New York Post ha pubblicato una classifica del tutto soggettiva sulle cinque peggiori canzoni di questo 2020. Una vera e propria analisi sui brani “orrendi” che hanno caratterizzato questa pagina nefasta della nostra storia musicale. Sono pur sempre giudizi soggettivi e quindi ognuno di noi può trovarsi liberamente in disaccordo.

Apre la classifica un brano recentissimo di Iggy Pop intitolato Dirty Little Virus, pezzo criticato e non poco da questo magazine. Il brano in origine sarebbe dovuto essere una sorta di inno conclusivo per dichiarare la tanto attesa fine di un 2020 completamente massacrato dal virus e da tutte le disgrazie che il covid ha portato con sè. L’icona popolare del pop, per il magazine americano è stata una vera e propria icona fallimentare in questo ultimo sprint per il 2021.

In questa classifica entra a far parte anche un brano k-pop dei BTS intitolato “Dis-ease”, che letteralmente è stato tradotto con “facciamoci del male”. Ecco forse quesa canzone è stata punita proprio per il titolo poichè in un anno già violento come questo meglio non incitare l’autolesionismo.

Questa k-pop sembra aver fatto innervosire e non poco i giornalisti newyorkesi, infatti un altro brano presenta in questa lista speciale è “Bet You Wanna” delle Blackkpink e Cardi B. Forse questo è un genere poco apprezzato dall’altra parte dell’oceano nonostante la grande popolarità che esso ha riscontrato nell’ultimo anno.

Nella classifica troviamo anche la canzone “Bill & Ted Face the Music” brano di Wyld Stallins. Un brano poco apprezzato a New York e non solo, addirittura quasi sconosciuto anche nel nostro paese. Ma il brano che in questa playlist fa più discutere è “Sine from Above” di Lady Gaga ed Elton John, pezzo amato e odiato presente nell’ultimo album della star con origini italiane.