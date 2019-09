Ecco la track list di Kintsugi, l’album tributo a Mia Martini di Aida Cooper

Ha destato tanta curiosità la notizia della pubblicazione del nuovo album di Aida Cooper, Kintsugi, prodotto da Loredana Bertè e dal batterista della sua band Ivano Zanotti. L’album, dal titolo “Kintsugi – Amica Mia“, uscirà il prossimo 20 settembre in formato cd e vinile.

Dopo le prime indiscrezioni dei giorni scorsi, è stata finalmente svelata sia la copertina che la track list dell’album che vede 9 brani, già editi da Mia Martini, interpretati da Aida Cooper, uno dei quali in duetto con Loredana Bertè, ed un brano inedito scritto per Mimì ma mai inciso.

Ecco la track list di Kintsugi:

Quante volte Spaccami il cuore Almeno tu nell’universo Per amarti Guarirò Guarirò (feat. Loredana Bertè) E non finisce mica il cielo Danza Sono tornata Donna Un figlio mio (INEDITO).

Molto interessante la selezione dei brani che è andata oltre alla scelta “facile” dei brani più noti dell’artista calabrese. Ad alcuni suoi brani molto popolari sono stati associati dei brani meno noti ma non per questo meno preziosi.

Ottima la scelta del brano cantato in duetto con Loredana Bertè. La scelta è caduta sul brano “Guarirò guarirò” facente parte dell’album di Mia Martini “Quante volte ho contato le stelle” del 1982. Il brano composto da Mimmo Cavalli, fu all’apoca pensato proprio per Loredana Bertè ma poi inciso dalla sorella. Il brano sappresentò all’epoca un vero pezzo all’avanguardia, con sonorità molto accattivanti ed innovative per l’epoca. Ancora oggi risulta un brano attualissimo e contemporanea malgrado siano passati 37 anni dalla sua pubblicazione. A chiudere la track list un brano inedito, “Un figlio mio”, scritto da Maurizio Piccoli (storico autore delle sorelle Bertè) ma mai inciso da Mimì.

L’album, già disponibile in pre-order su Amazon in entrambi i formati, risulta già essere molto atteso dai fan delle sorelle Bertè che avranno modo di apprezzare questi brani di Mia Martini interpretati dalla voce di Aida Cooper.