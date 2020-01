È uscito "La Mia Hit", il singolo di J-Ax con il featuring di Max Pezzali

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Max Pezzali e J-Ax non hanno mai sbagliato insieme e anche questa nuova canzone, intitolata "La Mia Hit", ha tutte le carte in regola per dire la sua nelle classifiche. Purtroppo la voce di Max non si sente molto, ma si vede sin da subito che nel brano c'è molto di suo.