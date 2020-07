E’ morto Ennio Morricone. Addio al grande compositore

Grande lutto nel mondo della musica. E’ morto Ennio Morricone, famoso compositore che si è spento nella notte in una clinica di Roma in seguito alle complicazione di una caduta. Il premio Oscar, 93 anni, si era infatti rotto il femore qualche giorno fa.

Un vuoto incolmabile quello lasciato dal compositore, che nella sua lunga ed eccelsa carriera ha regalato al mondo intero alcune delle colonne sonore più belle e significative di questo secolo.

Le sue musiche, sono state utilizzate in oltre 60 film vincitori di svariati premi. Impossibile non citare le colonne sonore di “Mission”, “C’era una volta in America”, “Malena” o “Nuovo cinema Paradiso” tra i più grandi capolavori del maestro.

Secondo le indiscrezioni, Morricone avrebbe conservato grande lucidità fino all’ultimo. “Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e che gli è stata accanto fino all’estremo respiro, ha ringraziato i figli e i nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato, ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività” ha annunciato l’amico e legale Giorgio Assumma.

Sempre secondo le dichiarazioni di quest’ultimo i funerali di Ennio Morricone saranno celebrati in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”.

E’ morto Ennio Morricone: vita e carriera

Il noto compositore nasce a Roma il 10 novembre 1928 ed ha studiato al conservatorio di Santa Cecilia dove si è diplomato in tromba. Il suo grande talento, però, lo rende estremamente versatile tanto che nella sua carriera compone diversi generi compositivi che ne fanno uno dei creatori di colonne sonore più influenti e prolifici di tutti i tempi.

Agli inizi della sua carriera Morricone ha anche contribuito a realizzare gli arrangiamenti di grandi successi come “Sapore di sale” e “Telefonando”. La sua lunga carriera è stata costellata di grandi successi ma la fama internazionale arriva con le musiche prodotte per il genere western all’italiana, che lo porta a collaborare con grandi registi italiani come Sergio Leone ed a firmare le colonne sonore fi grandissimi capolavori. Dagli anni Settanta Morricone inizia a d essere un nome rilavante anche ad Hollywood, tanto che arriva a comporre musiche per registi di fama mondiale come Quentin Tarantino e John Carpenter.

Morricone vinse due premi Oscar. Nel 2016 vince anche il Golden Globe. Nella sua carriera si è anche aggiudicato tre Grammy Awards, 6 BAFTA, 4 Golden Globe, 11 Nastri d’argento, 2 European Film Award, 10 David di Donatello, un Polar Music Prize ed un Leone d’oro alla carriera.