Dopo l’addio di Tommaso Paradiso arriva la replica del gruppo: "Noi continuiamo!"

Attraverso le stories di Instagram, il frontman del gruppo “Thegiornalisti”, Tommaso Paradiso annuncia il suo abbandono definitivo per dedicarsi alla carriera da solista: “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti, ma come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma (…) le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne”.

Cosi Tommaso Paradiso dice addio al suo gruppo con il quale ha scalato le vette più alte delle classifiche musicali creando dei veri e propri tormentoni come: Riccione; Sold Out; Felicità puttana; Completamente; Maradona y Pelè e molti altri brani che hanno portato i Thegiornalisti al successo assoluto. La scissione del gruppo non è stata del tutto pacifica infatti dopo il primo annuncio di Tommaso ne sono seguiti altri e, a turbare gli animi, è stato un post in cui Paradiso ha specificato di aver scritto da solo la totalità dei brani appartenenti alla band.

Tale affermazione ha scosso gli altri membri del gruppo, infatti non è tardata la risposta di Marco Antonio Musella che infastidito ha subito replicato: “I Thegiornalisti continueranno. Chi decide autonomamente di andare via, può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones”.

Il gruppo risulta adesso composto solo da Marco Primavera e da Marco Antonio Musella, conosciuto come “Rissa”, che hanno da subito specificato l’intenzione di continuare anche senza la presenza di Paradiso. Quest’ultimo ha voluto inoltre rivelare ai suoi fan che da molto tempo soffriva per le dinamiche creatasi all’interno del gruppo, che lo turbavano profondamente cosi da non permettere all’artista di lavorare serenamente.

I fan dell’amato gruppo sono rimasti gelati da tale notizia e non si spiegano ancora le ragioni che hanno portato Paradiso a tale drastica decisione. In realtà, da questa diatriba social stanno scaturendo molti elementi che confermano la presenza di grandi dissidi all’interno della band e di questioni non facilmente risolvibili. In passato, sono stati molti i gruppi musicali – anche di fama internazionali – che ci sono sciolti proprio a causa di enormi dissapori ma per alcuni ,dei loro membri, il distacco è risultato come una fonte di grande fortuna.

Per i Thegiornalisti non sarà facile sostituire Paradiso infatti al netto delle qualità del nuovo cantante, non sarà semplice riformare il gruppo e trovare una voce cosi potente da ridare vita alla band. Sicuramente la strada della guerra mediatica non facilità le sorti di entrambe le parti che, al momento, continuano a punzecchiarsi con accuse che aumentano la dose di rancore. Molti utenti social sperano che sia una lite passeggera ma considerando i fatti e le dichiarazioni affermate la strada per una possibilità riconciliazione sembra molto lontana e al quanto improbabile.