Dopo 35 anni dal loro ultimo album, gli ABBA tornano con due nuove canzoni

Dopo essersi sciolti, avendo raggiunto l’apice del successo alla fine degli anni ’70, gli ABBA hanno deciso di tornare insieme. Ad annunciarlo è stato Björn Ulvaeus, che in un’intervista rilasciata al tabloid danese “Ekstra Bladet”, ha dichiarato che il leggendario quartetto svedese pubblicherà un paio di brani entro l’anno.

Stando a quanto riferito, le due canzoni dovrebbero arrivare tra settembre e ottobre, coronando la reunion di una band che non pubblicava un album da ben 35 anni. In effetti già lo scorso anno gli ABBA si erano ritrovati, mossi dall’intenzione di lanciare dei brani entro dicembre, ma diversi intoppi di natura economica e legale avevano costretto i quattro a rinviare tutto al 2019.

Al momento si conoscono pochi dettagli su questo progetto, che riporterà alla ribalta uno dei gruppi più celebri della musica pop internazionale. Ad ogni modo, stando alle indiscrezioni, i due brani saranno eseguiti grazie a degli avatar. In altre parole, quello a cui assisteremo sarà un tour digitale, iniziativa per mezzo della quale verranno lanciati i due brani intitolati “I Still Have Faith In You” e “Do not Shut Me Down”. Tutti i membri del gruppo hanno infatti convenuto di non volersi più esibire sul palco, lasciando questo compito a degli avatar realizzati in studio.

“Abbiamo avuto la sensazione che, dopo 35 anni, potesse essere divertente riunire le forze e tornare insieme in studio di registrazione. E così abbiamo fatto. È stato come se il tempo si fosse fermato e ci fossimo presi solo una breve vacanza. Un’esperienza entusiasmante!”, avevano fatto sapere Agnetha, Benny, Bjorn e Anni-Frid per mezzo di alcuni messaggi sui social.

Lo stesso Benny si era voluto spingere più in là, preannunciando anche un possibile terzo brano, idea supportata in un secondo momento da Bjorn, che aveva addirittura parlato di un album del tutto inedito, realizzato magari con quattro canzoni. Per rinverdire i fasti di un tempo, la band ha aggiunto che uno di questi brani rispetterà in toto i dettami del genere pop e sarà molto ballabile, mentre l’altro avrà i connotati di un evergreen dal contenuto molto più riflessivo, grazie al quale sarà possibile far emergere la classica nostalgia nordica.