"Don’t stop", il nuovo inedito degli Oasis pubblicato da Noel Gallagher

Noel e Liam Gallagher sono stati i fondatori degli Oasis, una band che è stata il simbolo del Brit Pop facendo appassionare tantissimi fan alla loro musica. Il gruppo si è sciolto un po’ di tempo fa, a causa anche di alcune liti tra i fratelli, ma la carriera dei due fratelli è continuata raccogliendo successi un po’ ovunque con una serie di concerti che si sono tenuti in Italia.

Intorno alla mezzanotte di mercoledì 29 aprile, Noel Gallagher ha deciso di far uscire un brano inedito del gruppo dal titolo “Dont’stop” che pensava fosse andato perso. Noel Gallagher ha ritrovato il demo del brano e ora ci tiene che tutti la ascoltino e ne conoscano l’esistenza. Durante questo periodo d’isolamento, a causa del Covid-19, ha avuto tempo di rivedere alcune cose, tra cui la sua vecchia musica e ha ritrovato questo brano inedito.

Il suo tweet su Twitter racconta proprio il momento in cui Noel ha ritrovato il demo del brano e la sua gioia nel poterlo fare sentire a tantissimi fan della band. Il post di Noel Gallagher sul suo account social comincia in questo modo: “Ciao ragazzi e ragazze, come il resto del mondo ho un tempo enorme da ammazzare. Il caso ha voluto che mi imbattessi in una vecchia demo che pensavo fosse persa per sempre. Per quanto ne sappia c’è solo una versione di questo brano là fuori e risale a un soundcheck fatto a Hong Kong circa 15 anni fa”.

Un brano che spera i fan possano apprezzare e che s’intitola proprio “Dont’Stop” disponibile nelle migliori piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte di mercoledì 29 aprile. Sempre su Twitter, Liam, fratello di Noel, e leader della band Oasis, aveva pubblicato un tweet in cui sperava di potersi riunire con il resto del gruppo, compreso il fratello.

Liam ammette nel suo tweet che sarebbe contento di ritrovarsi con la band per uno spettacolo di beneficenza per poi tornare ognuno alla propria carriera solista. Non si sa ancora quale sia stata la risposta di Noel e se il suo appello verrà ascoltato oppure cadrà nel vuoto.