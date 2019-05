Dolcenera, nel nuovo album un brano con il rapper Laioung

Lo scorso 15 marzo la cantante Dolcenera ha pubblicato il singolo “Più forte“, che dovrebbe anticipare l’uscita del nuovo album di inediti, di cui al momento non si conosce ancora la data precisa di emissione. Intanto sembra certo che nel nuovo progetto discografico della cantautrice e musicista salentina ci sarà un featuring con un rapper. Si tratta di Laioung, ed è stato proprio quest’ultimo a lanciare la notizia.

Ospite di Max Brigante, nell’ultima puntata di “Hip Hop Tv” su YouTube, il rapper e produttore italiano si è lasciato “scappare” un piccolo spoiler sulla collaborazione. Il rapper, che da poco ha lanciato il singolo “Proteggimi“, intervistato da Max Brigante, che gli chiede se può anticipare qualcosa sulla sua collaborazione con un’artista pop italiana, rivela che si tratta proprio di Dolcenera: “Si può dire… è dolce e nera”, afferma con tono scherzoso.

Il cantante parla poi del brano in questione: “Si, abbiamo fatto una canzone bomba”. Laioung, artista italiano di origini belghe e inglesi, ci tiene però a specificare che il pezzo è di Dolcenera e che verrà inserito nel disco 2019 della cantante: “Però ragazzi, non mi chiedete nient’altro perché la canzone è sua”.

Dopo la lontana collaborazione del 2011 con Professor Green in “Read all about it (Tutto quello che devi sapere)”, Dolcenera è tornata a duettare con un rapper in un brano inedito. Intanto, in seguito al lancio dei due singolo “Un altro giorno sulla terra” e “Più forte”, cresce l’attesa e la curiosità per il nuovo album, che dovrebbe vedere la luce a quattro anni di distanza dal precedente, “Le Stelle non tremano”, e ad un anno dall’ep di cover rap e trap “Regina Elisabibbi”.

Al momento non si conosce molto sul mood musicale scelto dall’estrosa e sempre originale Emanuela Trane, vero nome di Dolcenera, ma dopo questa succosa novità viene da chiedersi se il prossimo singolo non sarà proprio questa “canzone bomba” con Laioung. Si aspettano news e aggiornamenti.