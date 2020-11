DMA 2020: Emma Marrone eletta personaggio dell’anno

Anche quest’anno, seppur in una cornice diversa, si sono tenuti i Diversity Media Awards (DMA). Il riconoscimento annuale ispirato ai Glaad Media Awards e basato su una ricerca (il Diversity Media Report) che coinvolge nove università italiane e l’Osservatorio di Pavia, ha visto l’assegnazione del premio ad un personaggio molto amato e apprezzato.

Ad essere eletta come personaggio dell’anno è stata la cantante Emma Marrone. L’edizione in oggetto, si è tenuta domenica 29 novembre, ed è stata trasmessa in live streaming su tutti i canali di Diversity. Melissa Greta Marchetto ha condotto i DMA e grazie a dei collegamenti, ha avuto la possibilità di ospitare diversi personaggi. Da Tiziano Ferro a Loretta Goggi, da J-AX a Malika Ayane, da Vladimir Luxuria a Roberto Vecchioni… tanti sono stati coloro che hanno partecipato a questa quinta edizione anomala dei DMA.

Proprio Tiziano Ferro ha annunciato il nome della vincitrice. Il cantante di Latina ha espresso parole bellissime nei riguardi della sua amica e collega. Tiziano ha ammesso che per lui era un grande onore rivelare il nome della vincitrice, aggiungendo poi che è un dono poterla conoscere e chiamarla amica. Pronti sono arrivati i ringraziamenti della Marrone, la quale si è detta onorata per tutto ciò.

Emma ha dapprima detto grazie a Ferro per le bellissime parole espresse e ha poi dichiarato: “Sono onorata di ricevere questo premio, un premio importante, che va dato alla persona. È stato dato alla persona non all’artista e per me vale tantissimo“. Alla domanda a chi dedica il premio, la cantante senza giri di parole ha risposto che è per i suoi genitori. Aggiungendo poi: “Se sono la donna che sono e per quello che mi hanno insegnato loro“.

Oltre ai signori Marrone, il premio Emma lo ha dedicato anche a tutte le persone che continuano a lottare per i loro ideali e per la loro libertà. Invitando poi tutti a continuare a lottare per le cose che si ritengono importanti. Emma Marrone, ha sbaragliato la concorrenza di Aboubakar Soumahoro, Ghali, Lina Wertmuller, Massimo Bottura e Vanessa Incontrada.