"Di cosa siamo capaci", nuovo brano di Niccolò Agliardi e Vanessa Incontrada

Niccolò Agliardi torna sulle scene musicali con un nuovo brano dal titolo “Di cosa siamo capaci” correlato da un video in cui si esibisce e duetta insieme a Vanessa Incontrada, celebre volto della televisione, della fiction e del cinema italiano. La Incontrada è reduce dal programma condotto insieme a Gigi D’Alessio, dal titolo “20 anni che siamo italiani”, di cui venerdì 13 dicembre andrà in onda l’ultima puntata delle tre previste.

In questo brano, Niccolò Agliardi parla di un tema che sente molto, ovvero il concetto di famiglia, ma vista come unione e incontro dei rapporti tra le persone. Racconta di aver scritto questo brano insieme a Edwyn Io Roberts e “parla di persone che si vogliono molto bene e che non faticano a definirsi “famiglia”. Lo stesso artista racconta di aver voluto la Incontrada insieme a lui e che raccontano delle felicità l’uno dell’altro.

Agliardi è cantante, ma anche autore di brani per altri suoi colleghi, quali Arisa, Emma Marrone e tantissimi altri. Inoltre, è reduce dal suo libro che ha come titolo “Per un po’” in cui parla di un single che decide di prendere in affidamento un 18enne. Una storia che lo tocca molto da vicino in quanto rivede se stesso e la sua vita.

Racconta che il traguardo dei 40 anni è stato per lui l’occasione di capirsi, guardarsi dentro e volersi bene, accettandosi così come è. “Di cosa siamo capaci”, il suo nuovo brano, parla proprio di quello che lui è adesso e del suo presente. Lo stesso Agliardi ha voluto accanto a sé Incontrada che definisce una donna, una madre coraggiosa e una grande amica che condivide la felicità e il benessere dell’altro, uno dei tanti concetti di famiglia.

Vanessa Incontrada racconta che questo duetto e incontro con Agliardi è nato in modo molto semplice, in quanto lei da sempre è fan dell’artista. Ha stima e affetto nei suoi confronti innamorandosi immediatamente del pezzo. Il video è stato diretto da Giulio Volpe e sono sequenze in bianco e nero in cui si parla di amicizia, amore, due sentimenti che sembra la società odierna voglia mettere da parte e schiacciare.