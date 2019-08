Daniela Pedali: la Mariah Carey italiana torna con "Ritmo Diablo" feat. Andrea Dessì

La cantante Daniela Pedali irrompe a sorpresa fra le canzoni dell’estate italiana 2019 con Ritmo Diablo, nuovo singolo – pubblicato e distribuito dall’etichetta indie PMS Studio – in featuring con il chitarrista e compositore Andrea Dessì. Registrato in doppia versione, italiana e spagnola, dal 30 giugno è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali di musica.

Lanciato in contemporanea per il mercato latino e quello italiano, Ritmo Diablo segna il grande ritorno di Daniela Pedali sulle scene musicali nostrane a sette anni di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album Pop in jazz (2012). Caliente, ritmato e magistralmente cantato e suonato, il brano è ricco di contaminazioni musicali.

Scritto da Andrea Dessì (autore della musica) e Michele Dessì (autore del testo), in Ritmo Diablo la cantante di origini pugliesi torna a fare sfoggio del suo grandissimo talento vocale. Con cinque ottave di estensione alla Mariah Carey, infatti, sul finale del brano sfoggia per la prima volta in un brano inciso il celebre “ultrasuono” o registro di fischio, che le ha consentito di toccare il range tonale più acuto dell’estensione umana.

Daniela Pedali, attualmente di base a Città Del Messico, ci riprova e fa centro con una collaborazione inedita davvero ben riuscita che ha dato vita ad un originale punto di incontro tra il mood latineggiante del momento, le sonorità più moderne della dance e un’attitudine al soul e alla black music, che così racconta: “Una collaborazione inaspettata e bellissima quella con Andrea Dessì, che mi ha conquistata con il sound di Ritmo Diablo. Un funk attraente, esplosivo ed energico!”.

Andrea Dessì, già autore per artisti quali Mietta (“Semplice”) e Biagio Antonacci (“Non vivo più senza te”), racconta il suo nuovo lavoro e svela come è nata la collaborazione artistica con “La nuova diva italiana”, come viene definita la Pedali oltreoceano. Consigliato dal suo personal manager Ugo Stomeo, ha fatto ascoltare il brano a Daniela che gli ha chiesto un arrangiamento diverso, più attuale e vicino alla sua cifra artistica. Così ha fatto un nuovo arrangiamento che ha entusiasmato entrambi.

Daniela Pedali, lanciata da uno dei memorabili Festival di Sanremo di Pippo Baudo, ha collaborato anche alla stesura del testo della versione spagnola di Ritmo Diablo. Il suo nuovo gruppo di lavoro è formato da Raffaele Montanari, arrangiatore e produttore artistico, da Ugo Stomeo, ideatore artistico del progetto, e dai fratelli Dessì, ovvero Andrea e Michele, quest’ultimo autore e romanziere.