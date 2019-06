Cristiano Malgioglio illumina Faenza con il nuovo tormentone Dolceamaro

Una domenica alternativa e tanto divertimento in compagnia del cantautore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio. Il Centro Commerciale Le Maioliche di Faenza ha spento ieri pomeriggio la sua decima candelina ospitando, quale icona televisiva, niente meno che Cristiano Malgioglio, personaggio molto in voga non solo per le sue apparizioni da opinionista in televisione, ma anche per la nuova versione musicale di Dolceamaro, la cui clip lo ritrae insieme alla conduttrice e showgirl Barbara D’Urso.

Il pubblico ieri a Faenza ha risposto molto bene in termini di afflusso e condivisione delle emozioni e dello spettacolo, abbracciando con calore Cristiano Malgioglio, il quale ha voluto illuminare e ringraziare la platea cantando alcune delle canzoni che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Gelato al cioccolato, ma non solo. Anche le ultime sue canzoni ancora oggi suonate e ballate in discoteca: Danzando Danzando, Mi Sono Innamorato di tuo marito, e tante altre ancora. Tra queste, spicca dunque Dolceamaro che si candida a un ruolo da leader assoluto nel palcoscenico musicale della Summer Parade 2019. Un tormentone molto divertente e che riesce a trasmettere grande passione e senso del divertimento. Una performance autentica.

Cristiano Malgioglio ha scherzato davanti a oltre 250 persone che non si sono volute far sfuggire questa particolare domenica: “Oggi sono un pochino stanco, sono stato a Madrid e domani mi aspetta il Grande Fratello, senza dimenticare gli impegni con Chiambretti. Siete tutti bellissimi oggi e sono contento che abbiate scelto la location del centro commerciale Le Maioliche per trascorrere questa allegra domenica”.

Nel dare appuntamento al suo prossimo impegno televisivo (“Grazie a tutti voi, vi aspetto domani al Grande Fratello, condotto sempre alla perfezione da Barbara D’Urso”), l’artista non ha potuto fare a meno, prima di congedarsi con un caro saluto al popolo romagnolo, di concedersi un’osservazione su una sua nota amica: “Si può dire e potete dire quello che volete su di lei (Barbara D’Urso, ndr), di certo è una macchina da guerra, davvero molto brava e competente.

Malgioglio è apparso visibilmente caloroso e ha richiesto più volte un bicchier d’acqua. Nel tardo pomeriggio, Malgioglio ha voluto fare un brindisi insieme alla direzione del centro commerciale e davanti ai suoi fans, salutando tutti forse un pochino frettolosamente a causa di alcuni impegni professionali imminenti, abbandonando il centro dall’uscita direzionale posta nel retro. Rimane un pomeriggio divertente e allegro, un gustoso antipasto per la stagione estiva che sta per iniziare.