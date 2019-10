Cristiano Malgioglio diventa Malena nel video del suo nuovo singolo

Cristiano Malgioglio, artista poliedrico della televisione italiana: è opinionista, attore, cantante. Nel suo ultimo brano di cui ha da poco girato il videoclip indossa i panni di Malena, la conturbante donna interpretata da Monica Bellucci nel film omonimo. Il brano di Malgioglio si intitola “Notte perfetta” ed esce la prossima settimana accompagnato da un video girato a Marina di Modica, dove Tornatore ha appunto girato il film.

Lo stesso Malgioglio, racconta di aver sognato la nota attrice, durante uno spot in cui lui stesso era protagonista. Racconta di preferire le riprese al pomeriggio piuttosto che la mattina. Afferma di essere scappato per andare a comprare un abito da donna per poi ritrovarsi sul set del film della Bellucci indossando i suoi stessi panni.

Il regista del videoclip, Gateano Morbioli, è rimasto immediatamente soddisfatto dell’idea lanciata da Malgioglio al punto da definirla geniale. Con questo video e indossando i panni di una donna, lo stesso Malgioglio vuole lanciare un messaggio importante contro l’omofobia, “dove io non ho paura di niente, dove riesco a reinventarmi e mi vesto da donna. Mentre gli altri rimangono indietro di 20 anni io cerco sempre di trovare nuovi stimoli e credo che questa sia la mia forza, essere diverso da tutti gli altri”.

Malgioglio avrebbe voluto che la Bellucci fosse la protagonista del video. L’ha contattata, ma non era disponibile, anche se pare apprezzasse molto l’idea di Malgioglio che indossa i panni del suo ruolo nella pellicola. Per la prima volta, nel video con lui, compaiono due rapper, The Jerk, segno che i tempi cambiano e lo stesso artista si dice ben contento di adattarsi e seguirli.

Secondo Malgioglio, il suo brano è perfetto per tutto l’anno in quanto vuole che la gente balli ed è convinto sarà presto un tormentone. Non ha nessuna intenzione di andare a Sanremo, in quanto ha già partecipato e preferisce lasciare spazio alle novità. Inoltre, racconta dei suoi impegni che lo vedranno protagonista, come l‘opinionista del Grande Fratello insieme alla Zanicchi, condotto dalla D’Urso, come lo scorso anno e anche “La Repubblica delle donne” con Piero Chiambretti in arrivo a novembre.