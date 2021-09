Prima sosteneva teorie cospirazioniste contro il Covid-19 e i vaccini, poi, Markus Birks, 40 anni e cantante della band inglese The Chameleonz, ha contratto improvvisamente la malattia. Le sue condizioni si sono rivelate da subito molto serie, per cui si è reso necessario il ricovero presso il Royal Stoke University Hospital, dove è stato intubato per diverso tempo in terapia intensiva. Il 27 agosto scorso i medici ne hanno dichiarato il decesso, proprio a causa delle complicazioni portate dal Sars-CoV-2.

Tra l’altro, mentre era in terapia intensiva, l’uomo è venuto a sapere che presto sarebbe diventato papà. Questo era il suo più grande sogno. Ma purtroppo il Covid ha avuto la meglio su di lui. Se lo è portato via lasciando nel dolore la moglie e i tutti i suoi famigliari. Prima che la situazione potesse aggravarsi fino al conseguente decesso, Birks si era pentito delle sue teorie no-vax, per cui in un messaggio aveva invitato la gente a vaccinarsi contro questo pericoloso patogeno.

La moglie ha reso omaggio a Marcus

Lis, la moglie di Marcus Birks, ha reso omaggio al marito scrivendo un messaggio: “il mio cuore è stato completamente strappato via e non so come affrontare un tale dolore”– queste sono le dolci parole che la moglie gli ha rivolto. L’artista era proprio convinto che il vaccino a lui non servisse, in quanto era in perfetta forma fisica.

Faceva sport ben 5 volte alla settimana. Ma appositi studi scientifici hanno già dimostrato di come il coronavirus Sars-CoV-2 possa avere effetti devastanti anche sulla salute delle persone che praticano uno stile di vita sano. Il Covid è una malattia multiorgano, che non è infatti minimamente paragonabile ad una normale influenza, così come credono cospirazionisti e no-vax.

“Se non ti sei ammalato non pensi che ti ammalerai, quindi ascoltami. Quando ti senti come se non riuscissi a respirare a sufficienza, questa è la sensazione più spaventosa del mondo” – così aveva detto Birks nel suo messaggio. Pochi giorni, purtroppo, è venuto a mancare. Il mondo della musica inglese adesso ha perso una grande icona.