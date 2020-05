Coronavirus, il brano di Checco Zalone "Immunità di gregge" e l’omaggio al grande Domenico Modugno

Checco Zalone riesce sempre a mettersi al passo con i tempi e ogni suo brano riesce a cogliere in pieno il momento attraversato dagli italiani. Dopo il brano “Immigrato” che, nel periodo di dicembre, aveva destato molte polemiche ponendo l’accento su un tema piuttosto attuale, adesso è la volta di “Immunità di gregge”.

La protagonista del videoclip è l’imitatrice Virginia Raffaele, nei panni della moglie di Checco Zalone. L’attore pugliese riflette il periodo vissuto dagli italiani che passano molto tempo sui social, vivendo ognuno in un modo proprio questa reclusione. Ci sono anche riferimenti al Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolar modo alle conferenze stampa.

L’omaggio all’artista pugliese: Zalone diventa Modugno, di cui imita il tono e il look

Zalone si è cimentato in questa nuova impresa che ha riscosso subito un certo seguito da parte del pubblico, ottenendo un milione di visualizzazioni in un solo giorno, a dimostrazione del capolavoro del regista pugliese. Sono arrivati molti messaggi da parte degli utenti che hanno sottolineato la capacità di far ridere con delle riflessioni le persone.

Questo il commento: “Il grande Checco non smette di farci ridere neanche in quarantena”. Un altro utente ha fatto notare che attendeva un brano di Zalone, dimostratosi molto attento a parlare di certi temi: “Mi sembrava strano questo suo silenzio, finalmente eccolo, Checco non delude mai“.

L’attore nei suoi film ha sempre evidenziato il proprio legame con la musica, imitando forse quelli che a suo parere sono gli artisti di maggiore ispirazione. Si tratta del Molleggiato Adriano Celentano e con la sua imitazione pone fine alla pellicola “Quo Vado” (2016), mentre nell’ultimo film da lui diretto “Tolo Tolo” c’è la canzone di Domenico Modugno, dal titolo “La Lontananza”. Un rapporto speciale con questi due artisti, in particolare con Modugno: attraverso questo nuovo brano ha voluto fare un omaggio all’artista pugliese.