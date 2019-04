Concerto Primo Maggio: ecco chi si esibisce a Roma

Ritorna, come ogni anno, il concerto del primo maggio, che si tiene sempre a Roma. Sono tantissime le persone che giungono qui da ogni parte d’Italia per assistere e ascoltare la musica dei propri beniamini. Un concerto che è possibile seguire anche da casa e tramite Radio 2, radio ufficiale dell’evento. Vediamo insieme chi sono gli artisti che si esibiranno sul palco allestito, come sempre, in Piazza San Giovanni in Laterano.

Da sempre, il concertone del primo maggio riveste una grande importanza, non solo musicale, in quanto apre la strada a tantissimi festival, concerti e rassegne musicali in giro per l’Italia, ma ha anche valenza dal punto di vista politico. Un evento organizzato anche quest’anno da Massimo Bonelli, che ha il compito di contattare i vari artisti per esibirsi sul palco. Si tratta di un evento voluto e organizzato dalle tre sigle sindacali, ovvero: CGIL, CISL e UIL.

Quest’anno la musica del concertone spazia tra vari generi: dall’elettronica a pezzi più particolari, fino al rap. Dagli Ex-Otago che molti hanno conosciuto al Festival di Sanremo, sino a Carl Brave, uno dei massimi esponenti del pop italiano, che si è imposto con il suo pezzo “Polaroid”, ma anche con altri brani che gli hanno permesso di ottenere grande successo.

Oltre a loro, si esibiscono anche Daniele Silvestri, reduce anche lui dal festival di Sanremo e i Subsonica, tornati nuovamente insieme dopo che i membri della band hanno intrapreso carriere soliste; due nomi storici che da sempre calcano questo palcoscenico e ci tengono a farsi sentire anche quest’anno. Infine, per il mondo rap, vi è la rivoluzione di questi ultimi anni, ovvero Ghali, molto apprezzato da una buona fetta di ascoltatori.

Insieme agli artisti già conosciuti e di successo, ve ne sono altri che stanno cercando di farsi strada. La Municipàl, vincitori del contest Concertone 1MNEXT 2018, che hanno pubblicato l’album “Bellissimi difetti”, sino ai Pinguini Tattici Nucleari, con il loro album “Fuori dall’hype” e infine La rappresentante di lista, tra musica, teatro e forma canzone, che ha recentemente pubblicato l’album “Go go diva”.