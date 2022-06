Concerto Gigi D’Alessio, bufera per i 250.000 euro dalla Regione: “Barzelletta”

Ascolta questo articolo

Gigi D’Alessio è pronto a festeggiare i suoi 30 anni di carriera insieme ai suoi fan con un mega concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli. L’evento, trasmesso anche in diretta alle 21.25 su Rai 1, è atteso per il 17 giugno e a poche ore i biglietti sono andati in sold out, mentre sabato 18 giugno diventerà un docufilm.

A poche ore dall’inizio dell’evento è dilagata la polemica circa un sovvenzionamento da parte della Regione Campania i 250.000 euro, il tutto portato alla luce dal Movimento 5 Stelle e a cui l’artista napoletano ha risposto con un serafico: “Arrivare a parlare di questa cosa è come raccontare una barzelletta” per poi aggiungere: “La politica ci sta, l’altra parte deve attaccare, sennò che fa, ma io vorrei starne fuori”.

Gigi D’Alessio smorza le polemiche del M5S

Non la pensa così Gennaro Saiello, presidente Commissione speciale Industria 4.0 e consigliere regionale M5S, che in una nota diramata direttamente da palazzo Santa Lucia – sede della giunta presieduta da Vincenzo De Luca – ha dichiarato: “Questo stanziamento stona non poco con i tagli realizzati, ad esempio, sul teatro San Carlo, a cui quest’anno sono stati sottratti 4 milioni rispetto alle precedenti annualità. Una serata non può valere quanto la sopravvivenza di un simbolo. Napoli e la Campania meritano una visione d’insieme, che dia priorità ai simboli della nostra storia e della nostra cultura nel mondo”.

Gigi D’Alessio ha voluto chiarire questo punto, specificando che la maggior parte dei finanziamenti è stata destinata alla Rai per la messa in onda di alcune cartoline della Regione che andranno in onda durante il suo concerto. Aggiungendo poi che saranno messi a disposizione anche altri spazi, come lo storico teatro San Carlo che farà da sfondo alla sua “Non dirgli mai“.

Una serata evento quindi, che promette grandi emozioni e tantissimi nomi dello spettacolo e della musica italiana, come Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Clementino, Luchè, Massimo Alberti, Francesco Merola e ancora Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino. Per poi passare a Vincenzo Salemme, Vanessa Incontrada, Alessandro Siani, Andrea Delogu, Stefano De Martino e Maurizio Casagrande e Mara Venier. Troveremo anche Amadeus che avrà l’onore e l’onere di intrattenere il pubblico nel momento in cui D’Alessio lascerà Piazza del Plebiscito per raggiungere Teatro San Carlo.