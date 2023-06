Concerto di Pink, fan lancia le ceneri della madre sul palco

Il lancio di oggetti sul palco durante i concerti da parte di fan sfegatati è un’usanza ormai consolidata nel mondo della musica. Da reggiseni a peluche ed altri tipi di regali, i cantanti sono abituati a ricevere moltissimi oggetti durante le loro esibizioni, ma niente può aver preparato Pink a quanto successo durante la sua ultima esibizione.

Durante il concerto al British Summer Time festival presso l’Hyde Park di Londra durante lo scorso fine settimana, un fan ha lanciato una busta di plastica sul palco. Apparentemente, si trattava dei resti cremati della madre di uno spettatore, e l’artista americana ha messo di cantare e chiesto: “È tua madre?“.

Il fatto è stato catturato in un filmato, che non mostra la reazione fan che ha lanciato la busta, ma sicuramente cattura quella di Pink. Il suo viso assume una leggera smorfia mentre cammina verso la parte anteriore del palco. “Non so come mi sento a riguardo“, dice. Pink, che appoggia la busta piena di polvere vicino al bordo del palco e continua poi con l’esibizione del suo successo del 2001 “Just Like a Pill“.

Sempre durante lo stesso concerto, alla cantante è stato offerto un altro dono particolare. Un fan ha infatti regalato alla cantante una intera forma di Brie de Meux, che Pink ha abbracciato dicendo: “Ti amo” al premuroso fan, un pensiero decisamente più apprezzato rispetto alle ceneri di una donna sconosciuta.

Ultimamente molti spettatori sono saliti alla cronaca per aver buttato sui palchi gli oggetti più svariati. Lo scorso fine settimana Bebe Rexha è stata centrata al volto da un cellulare, lanciato da uno spettatore con il dichiarato intento di colpirla in faccia, nel corso di una sua esibizione a New York, mentre Ava Max è stata schiaffeggiata da un uomo salito sul palco mentre cantava a Los Angeles.