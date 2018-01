Concerti in Sicilia: pioggia di eventi al Pal’Art di Acireale

Il palazzetto dello sport di Acireale, in provincia di Catania, è uno dei pochissimi luoghi in Sicilia che può permettersi di ospitare concerti che garantiscono una grossa affluenza di pubblico. Diventato sempre di più nel corso degli ultimi anni una location fissa per gli artisti in tour da un paio d’anni è stato ribattezzato PAL’ART.

Anche in questo 2018 sono tantissimi gli artisti italiani che lo hanno scelto per gestire la propria tappa siciliana del proprio tour. Vediamo insieme i tanti concerti previsti in questo primo semestre del 2018.

Si comincia il 3 febbraio quando arriverà in terra sicula l’inedito trio composto da Nek, Francesco Renga e Max Pezzali; il 16 dello stesso mese invece sarà il turno del rapper per eccellenza Caparezza. Si continua a marzo con due mostri sacri della musica italiana: Zucchero che arriverà al Pal’Art il 10 marzo e Gianni Morandi che prenderà il suo posto una settimana dopo, il 17 marzo.

La primavera porterà in terra sicula la rocker Gianna Nannini che occuperà il palazzetto di Acireale il prossimo 21 aprile mentre il 2 maggio ci sarà il ritorno di Biagio Antonacci che si è già esibito per due serate consecutive alla fine del 2017. Doppietta anche per Jovanotti (che porebbe non fermarsi alla doppietta) con il suo tour “Oh Vita”, l’artista è atteso dai fans siciliani l’8 ed il 9 maggio. Chiudono la stagione primaverile Elio e le Storie Tese con il loro tour d’addio che giungerà in Sicilia il prossimo 17 maggio ed Emma Marrone che ha in questi giorni annunciato il suo concerto in Sicilia il prossimo 26 maggio.

Dopo la pausa estiva, quando i concerti si terranno nelle location all’aperto, si aprirà la stagione di concerti invernali. E’ ancora presto per parlarne ma abbiamo già un nome che occperà il Pal’Art per ben due serate consecutive. Si tratta di Claudio Baglioni che terrà un concerto del suo tour i prossimi 2 e 3 novembre. Altri appuntamenti saranno certamente annunciati nei prossimi mesi.