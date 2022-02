Come una farfalla, il nuovo singolo di Gioele Benedetti

L’Italia è sempre stata patria di poeti e scrittori, ma anche di cantautori. Una tradizione che viene portata avanti, con orgoglio, anche dalla nuova generazione di cui fa parte Gioele Benedetti. Il giovane cantautore umbro ha da poco pubblicato il singolo Come una farfalla (sulle principali piattaforme streaming dal 21 gennaio, su etichetta Ondesonore Records), che mette in luce tutto il suo talento.

Il titolo del brano è già di per sé evocativo, in quanto con l’immagine della farfalla si richiama la libertà. Quante volte, osservando una farfalla che vola nel cielo, ci sarebbe piaciuto essere al suo posto? Così, liberi e leggeri, senza pensare ai problemi quotidiani, ai giudizi della gente e a quel futuro che troppo spesso vediamo come una montagna ripida da scalare. Come una farfalla è una canzone delicata e intima, ma dal valore universale. È per questo che vi consigliamo di inserirla nella vostra (immaginiamo affollata) playlist musicale.

Il nome di Gioele Benedetti non è ancora noto ai più, ma l’uscita di Come una farfalla può essere l’occasione giusta per approfondire la sua conoscenza. Possiamo dirvi che è nato nel 1994 in Umbria, per la precisione a Città di Castello (in provincia di Perugia) e che la passione per la musica è scattata in lui fin dalla tenere età. A scoprirla sono state le maestre, che hanno consigliato ai suoi genitori di fargli studiare musica. Così ha iniziato con il solfeggio per poi iniziare con lo studio del pianoforte, portato avanti per otto anni. Poi è passato alla fisarmonica e alla chitarra elettrica, concentrandosi poi sulla voce.

Nel 2018 comincia anche a scrivere: uno step fondamentale per il suo percorso artistico, che lo porta in tempi brevi a realizzare il suo primo Ep intitolato Qualcosa di semplice. Quest’ultimo contiene quattro singoli, dove già si intravede la sua predisposizione all’introspezione. Il singolo che ha anticipato Come una farfalla è Ti regalo un suono e sarà anch’esso incluso nel suo debut album in uscita nel corso del 2022.